ابتلعت مشبك شعر، فريق طبي بمستشفى الواسطى ببني سويف ينقذ طفلة من الموت

أعلنت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، عن نجاح فريق طبي بمستشفى الواسطى المركزي، في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، بعد تعرضها لحالة طارئة، إثر ابتلاعها مشبك شعر، مما سبب لها صعوبة شديدة في التنفس وآلامًا حادة.

 

فريق طبي بمستشفى الواسطى يُنقذ طفلة من الموت

وأوضحت مديرية الصحة ببني سويف، أن الطفلة تم استقبالها في المستشفى بعد أن بلعت المشبك، مما أدى إلى انسداد جزئي في مجرى التنفس، مما تطلب تدخلًا طبيًا سريعًا، وتم تجهيز الطفلة فور وصولها لإجراء عملية جراحية عاجلة، حيث تم استخدام المنظار لاستخراج المشبك من المرئ دون الحاجة لإجراء أي تدخل جراحي تقليدي.

وأضافت مديرية صحة بني سويف، أن العملية تمت تحت إشراف فريق طبي مكون من عدد من الأطباء المتخصصين، حيث تم تنفيذها بنجاح، وخرجت الطفلة من العملية بحالة مستقرة تمامًا.

 وأثنت المديرية على جهود الفريق الطبي الذي أشرف على الحالة، موضحة أن العملية تمت تحت تخدير كلي بسيط ودون أي مضاعفات.

 

إنقاذ طفلة من الموت إثر ابتلاعها مشبك شعر

 

وقّدم الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر والتقدير للدكتورة هبة حسن مدير المستشفى، وللفريق الطبي الذي أشرف على العملية، وهم د. محمد جابر رئيس قسم الأنف والأذن، ود. محمد كامل استشاري التخدير، على جهودهم المتميزة في إنقاذ حياة الطفلة، مؤكدًا أن هذه الحالة تعتبر مثالًا للجاهزية الطبية العالية التي تتمتع بها مستشفيات المحافظة، حيث تمت العملية بنجاح بفضل التعاون المثمر بين مختلف الأقسام الطبية، خاصة في أقسام الأنف والأذن والحنجرة والتخدير.

