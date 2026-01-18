وكيل تعليم بني سويف تطمئن على جودة طباعة البوكليت بامتحانات الإعدادية

18 حجم الخط

تفقدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، بعض لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بمدرستي الشهيد مينا عزت الإعدادية، والشهيد محمد أنور السادات الإعدادية، التابعتين لإدارة بني سويف التعليمية، حيث اطمأنت على جودة طباعة أوراق البوكليت الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، ومتابعة سير امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية العامة والمهنية في يومها الثاني، والوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات المنظمة داخل اللجان.

وكيل تعليم بني سويف تتفقد لجان الإعدادية

جاءت الجولة في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الامتحانات، والتأكد من توافر المناخ المناسب للطلاب، بما يحقق الانضباط الكامل وحسن سير العملية الامتحانية.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن أكثر من 68 ألف طالب وطالبة أدوا امتحاني اللغة الأجنبية والتربية الدينية، داخل 328 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، ومتابعة دقيقة من قيادات التعليم، لضمان الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للامتحانات.

وكيل تعليم بني سويف تطمئن على طباعة البوكليت

وخلال تفقدها اللجان، اطمأنت وكيل تعليم بني سويف على مستوى الامتحانات، وجودة طباعة أوراق الأسئلة، وتطبيق نظام البوكليت داخل اللجان، مؤكدة أن الأسئلة جاءت في مستوى الطلاب، وخالية من الأخطاء، مع الالتزام الكامل بتعليمات الوزارة المنظمة لأعمال الامتحانات، كما تابعت انتظام دخول الطلاب، وانضباط اللجان، وحُسن أداء الملاحظين، وعدم وجود أية معوقات تعكر صفو الامتحانات.

وشددت وكيل وزارة التربية والتعليم، على الحظر التام لاصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو القائمين على أعمال الامتحانات، مؤكدة تطبيق الإجراءات القانونية الفورية والحاسمة تجاه أي مخالفة، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، كما وجهت بإحكام السيطرة على بوابات المدارس، ومنع دخول أي أفراد غير مختصين، لضمان تأمين اللجان وسير الامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة.

غرفة العمليات تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أية شكاوى أو ملاحظات ترد، بما يضمن انتظام الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق.

وفي ختام جولتها، أشادت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بحالة الانضباط التي لمستها داخل اللجان التي تم تفقدها، مؤكدة استمرار الجولات الميدانية والمتابعة اليومية حتى انتهاء الامتحانات، حرصًا على مصلحة الطلاب، وضمان سير العملية التعليمية والامتحانية بصورة منظمة وآمنة.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2026 ببني سويف

ويستكمل جدول الامتحانات يوم الثلاثاء بمادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، تليها مادتا العلوم والهندسة يوم الأربعاء، وتُختتم الامتحانات يوم الخميس بمادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

