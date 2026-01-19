رياضة بني سويف تنظم ندوة تثقيفية لتوعوية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف، أنه تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نظمت مديرية الشباب والرياضة ندوة توعوية حول مخاطر وأضرار الهجرة غير الشرعية، وذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفي إطار جهود الدولة المصرية الهادفة إلى حماية الشباب من الوقوع في براثن تلك الظاهرة السلبية وما يترتب عليها من مخاطر جسيمة.

الشباب والرياضة تنظم ندوة توعوية ببني سويف

أُقيمت فعاليات الندوة بمركز العبور للتنمية الشبابية بـ مدينة بني سويف، وشهدت حضور هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وأحمد يحيى مدير إدارة تنمية الشباب، إلى جانب ومحمد علي، وسها أحمد، وغادة شحاتة، وعدد من الأخصائيين بإدارة تنمية الشباب، وذلك ضمن خطة نادي التثقيف المجتمعي الهادفة إلى رفع الوعي المجتمعي لدى النشء والشباب بالقضايا الوطنية المهمة.

وتضمنت الندوة جلسة حوارية موسعة حاضر فيها أحمد سعد الدين، مدير فرع للمجلس القومي لحقوق الإنسان ببني سويف، حيث قدم رؤية تحليلية شاملة لمفهوم الهجرة غير الشرعية، موضحًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة والكرامة الإنسانية، لما تحمله من مخاطر جسدية ونفسية قد تصل إلى فقدان الأرواح في رحلات غير آمنة.

توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية

وتناول المحاضر خلال الجلسة أبرز الأسباب والدوافع التي تدفع بعض الشباب إلى التفكير في الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن غياب الوعي بحجم المخاطر والانسياق وراء أوهام الثراء السريع يمثلان عاملين رئيسيين في تفاقم الظاهرة، كما استعرض الآثار السلبية المترتبة عليها، والتي لا تقتصر على الفرد وحده، بل تمتد لتؤثر على أسرته والمجتمع بأكمله، فضلًا عن إهدار الطاقات البشرية التي تُعد الثروة الحقيقية للوطن.

وأكدت الندوة أهمية تكاتف وتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لفتح آفاق جديدة أمام الشباب، وتوفير البدائل الآمنة والفرص المشروعة للعمل والمشاركة الإيجابية في مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة، مع تعزيز ثقافة الأمل والانتماء.

وفي ختام الفعاليات، أكد مدير مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، أن مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تبدأ من غرس قيم الولاء والانتماء، وتشجيع العمل الجاد واستثمار الطاقات داخل الوطن، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، وبتوجيهات القيادة السياسية، اتخذت خطوات جادة لتوفير فرص العمل، والحد من الظاهرة، وتوعية الشباب بالطرق القانونية للهجرة الآمنة سواء بغرض الدراسة أو العمل خارج البلاد.

