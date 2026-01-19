الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رياضة بني سويف تنظم ندوة تثقيفية لتوعوية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية

الشباب والرياضة تنظم
الشباب والرياضة تنظم ندوة توعوية ببني سويف، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف، أنه تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نظمت مديرية الشباب والرياضة ندوة توعوية حول مخاطر وأضرار الهجرة غير الشرعية، وذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفي إطار جهود الدولة المصرية الهادفة إلى حماية الشباب من الوقوع في براثن تلك الظاهرة السلبية وما يترتب عليها من مخاطر جسيمة.

الشباب والرياضة تنظم ندوة توعوية ببني سويف

أُقيمت فعاليات الندوة بمركز العبور للتنمية الشبابية بـ مدينة بني سويف، وشهدت حضور هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وأحمد يحيى مدير إدارة تنمية الشباب، إلى جانب ومحمد علي، وسها أحمد، وغادة شحاتة، وعدد من الأخصائيين بإدارة تنمية الشباب، وذلك ضمن خطة نادي التثقيف المجتمعي الهادفة إلى رفع الوعي المجتمعي لدى النشء والشباب بالقضايا الوطنية المهمة.

وتضمنت الندوة جلسة حوارية موسعة حاضر فيها أحمد سعد الدين، مدير فرع للمجلس القومي لحقوق الإنسان ببني سويف، حيث قدم رؤية تحليلية شاملة لمفهوم الهجرة غير الشرعية، موضحًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة والكرامة الإنسانية، لما تحمله من مخاطر جسدية ونفسية قد تصل إلى فقدان الأرواح في رحلات غير آمنة.

توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية

وتناول المحاضر خلال الجلسة أبرز الأسباب والدوافع التي تدفع بعض الشباب إلى التفكير في الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن غياب الوعي بحجم المخاطر والانسياق وراء أوهام الثراء السريع يمثلان عاملين رئيسيين في تفاقم الظاهرة، كما استعرض الآثار السلبية المترتبة عليها، والتي لا تقتصر على الفرد وحده، بل تمتد لتؤثر على أسرته والمجتمع بأكمله، فضلًا عن إهدار الطاقات البشرية التي تُعد الثروة الحقيقية للوطن.

وأكدت الندوة أهمية تكاتف وتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لفتح آفاق جديدة أمام الشباب، وتوفير البدائل الآمنة والفرص المشروعة للعمل والمشاركة الإيجابية في مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة، مع تعزيز ثقافة الأمل والانتماء.

وفي ختام الفعاليات، أكد مدير مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، أن مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تبدأ من غرس قيم الولاء والانتماء، وتشجيع العمل الجاد واستثمار الطاقات داخل الوطن، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، وبتوجيهات القيادة السياسية، اتخذت خطوات جادة لتوفير فرص العمل، والحد من الظاهرة، وتوعية الشباب بالطرق القانونية للهجرة الآمنة سواء بغرض الدراسة أو العمل خارج البلاد.

اجتماع موسع بمديرية الشباب والرياضة لبحث تطوير الأداء بمركز التنمية الشبابية ببني سويف

غلق طريق "البكرية أبوشهبة" بمركز ببا ببني سويف لأعمال الصرف الصحي

بدء التشغيل التجريبي لقسم العلاج الطبيعي بوحدة طب بني عدي ببني سويف

التأمين الصحي ببني سويف ينظم برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات أطباء الأسنان

وكيل تعليم بني سويف تطمئن على جودة طباعة البوكليت بامتحانات الإعدادية

غرفة عمليات إعدادية بني سويف: لم نتلق أية شكاوى باليوم الثاني لامتحانات الفصل الدراسي الأول

محافظ بني سويف يتابع انتظام امتحانات الإعدادية في اللغة الأجنبية والتربية الدينية

مصرع شابين بحادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق قرية باروط ببني سويف

طارق عبد العظيم نقيبًا لـ"فرعية المحامين" ببني سويف

تدخل طبي عاجل ينقذ رضيعًا بوحدة عطف أفوه الصحية ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف صحة بني سويف جامعة بني سويف أمن بني سويف اسعاف بني سويف تعليم بني سويف زراعة بني سويف الشباب والرياضة ببني سويف

مواد متعلقة

اجتماع موسع بمديرية الشباب والرياضة لبحث تطوير الأداء بمركز التنمية الشبابية ببني سويف

غلق طريق "البكرية أبوشهبة" بمركز ببا ببني سويف لأعمال الصرف الصحي

بدء التشغيل التجريبي لقسم العلاج الطبيعي بوحدة طب بني عدي ببني سويف

التأمين الصحي ببني سويف ينظم برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات أطباء الأسنان

وكيل تعليم بني سويف تطمئن على جودة طباعة البوكليت بامتحانات الإعدادية

غرفة عمليات إعدادية بني سويف: لم نتلق أية شكاوى باليوم الثاني لامتحانات الفصل الدراسي الأول

محافظ بني سويف يتابع انتظام امتحانات الإعدادية في اللغة الأجنبية والتربية الدينية

مصرع شابين بحادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق قرية باروط ببني سويف
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سبائك الذهب، تعرف على جميع الأوزان بالصاغة اليوم الإثنين

مدبولي: تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتكوين مخزون استراتيجي آمن

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس ببدء تنفيذ مدينة العاصمة الطبية

كشف وعلاج بالمجان لـ827 مريضا في قافلة طبية بقرية الحيبة ببني سويف

تفاصيل قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد وداع ريال مدريد

خطوات الاشتراك التأميني لعمال النقل البري والأوراق المطلوبة

أسعار الذهب تشتعل بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 7130 جنيها

معركة فوطة ميندي بمباراة المغرب والسنغال تثير الجدل، والنشطاء: المغاربة ربطوها بالسحر وحاولوا منعها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

خطوط أتوبيسات معرض الكتاب 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف الأردني: حضارة الإسلام قامت على العمل وإتقان المهن

مفتي الجمهورية: "الالتزام بالمعايير الأخلاقية" التحدي الحقيقي في عصر الذكاء الاصطناعي

"البحوث الإسلامية" يوضح فضل شهر شعبان واستحباب طاعة الله في وقت الغفلة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية