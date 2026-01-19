وكيل تعليم بني سويف تتفقد سير أعمال تقدير درجات الشهادة الإعدادية

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، عن قيام أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بتفقد مقر لجنة النظام والمراقبة الخاصة بالشهادة الإعدادية، لمتابعة سير أعمال تقدير الدرجات والاطمئنان على انتظام العمل داخل الكنترولات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضرورة المتابعة المستمرة لمراحل الامتحانات المختلفة.

وكيل التعليم تتفقد لجنة النظام والمراقبة

وخلال الزيارة، اطمأنت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، على سير العمل في قطاعي النظام والمراقبة (أ) و(ب)، حيث يضم القطاع (أ) إدارات بني سويف، الواسطى، الفشن، ويقع مقره بمدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، بينما يضم القطاع (ب) إدارات ببا، إهناسيا، ناصر، سمسطا، ويقع مقره بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية.

وشاركت في الجولة كل من: حمدي فاروق، رئيس لجنة النظام والمراقبة، ورضا جمعة الخولي، رئيس لجنة الإدارة بقطاع (أ)، وهشام سالم، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وأحمد محمود الشيمي، رئيس لجنة الإدارة بقطاع (ب)، وأشرف أبو الليل، مدير عام التعليم الإعدادي، ورمضان الحسيني، موجه عام اللغة العربية.

أعمال تقدير درجات الشهادة الإعدادية

وأكدت وكيل تعليم بني سويف، أن أعمال تقدير الدرجات قد بدأت اليوم بمادة اللغة العربية، بالتزامن مع أداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول، وأشارت إلى أهمية الالتزام التام بأعلى درجات الدقة والحيادية في تصحيح الأوراق، مشددة على ضرورة المراجعة الدقيقة لضمان حصول كل طالب على حقوقه كاملة دون زيادة أو نقصان.

وزارت وكيل الوزارة بزيارة أقسام لجنة النظام والمراقبة، مؤكدة ضرورة الحفاظ على سرية الأعمال داخل الكنترول، والتزام الجميع بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل، لضمان دقة النتائج، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة من جميع القائمين على أعمال التقدير والكنترول، مؤكدة على حرص المديرية على توفير بيئة عمل مثالية لإنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستستأنف غدًا الثلاثاء بعد إجازة عيد الغطاس، حيث يؤدي أكثر من 68 ألف طالب وطالبة الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.