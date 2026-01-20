صحة بني سويف تراجع منظومة العلاج على نفقة الدولة بمستشفى الواسطى المركزي

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، زيارة فريق من إدارة نفقة الدولة بالمديرية لـ مستشفى الواسطى المركزي، لمراجعة منظومة العلاج على نفقة الدولة والتي استهدفت الإسراع في استصدار القرارات بالتنسيق المجالس الطبية المتخصصة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العلاج على نفقة الدولة، والوقوف على آليات العمل داخل المستشفيات لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية للمرضى غير القادرين.

فريق من صحة بني سويف يزور مستشفى الواسطى

وأوضحت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، أن الزيارة جاءت تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، ومتابعة الدكتورة حنان حسين مدير إدارة الطب العلاجي، وبإشراف وعواطف عبد الفتاح مدير إدارة العلاج على نفقة الدولة، بما يعكس حرص قيادات المديرية على المتابعة الميدانية الدقيقة لكافة عناصر المنظومة الصحية، خاصة ما يتعلق بحقوق المرضى واستدامة التمويل.

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف، في بيان لها، أن فريق المرور ضم كلًّا من: الدكتور طه مسعود منسق الشراء الموحد، والمهندس يوسف عبد المنعم مراجع بإدارة نفقة الدولة، حيث قام الفريق بتفقد آليات العمل الخاصة بإصدار قرارات العلاج، ومراجعة الموقف التنفيذي لرفع القرارات على منظومة المجالس الطبية المتخصصة، بما يضمن سرعة تحصيل المطالبات المالية وسداد المديونيات، الأمر الذي يسهم في استمرار التوريدات الطبية وعدم تعطل تقديم الخدمة.

صحة بني سويف تراجع منظومة العلاج على نفقة الدولة

وأوضحت مديرية صحة بني سويف، أنه خلال الزيارة، أوصى الفريق بعدد من الإجراءات التنظيمية والفنية، من بينها ضرورة صيانة أجهزة الحاسب الآلي ووصلات الإنترنت، لما لها من دور محوري في تسريع وتيرة العمل على المنظومة الإلكترونية، وكذلك الإسراع في رفع قرارات نفقة الدولة على النظام الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة، بما يتيح للمستشفى تحصيل مستحقاته المالية في التوقيتات المحددة.

كما شملت التوصيات التأكيد على متابعة مطالبات غير القادرين، وزيادة عدد حسابات المستخدمين على المنظومة الإلكترونية، بهدف سرعة استخراج القرارات ومنع التكدس، خاصة في ظل تزايد أعداد المرضى المترددين على المستشفى.

وأكدت مديرية الصحة، أن الزيارة استهدفت دعم مستشفى الواسطى المركزي في توفير الموارد المالية اللازمة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الطبية، ويسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وفي ختام الزيارة، تم توجيه الشكر للدكتورة هبة حسن مدير المستشفى، والعاملين كافة بإدارة نفقة الدولة، تقديرًا لجهودهم المبذولة، وذلك في إطار حرص مديرية الصحة ببني سويف على تحقيق الانضباط الإداري والمالي داخل المنظومة الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.