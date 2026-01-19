كشف وعلاج بالمجان لـ827 مريضا في قافلة طبية بقرية الحيبة ببني سويف

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف، استمرار جهودها في دعم المنظومة الصحية بالقرى الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ القوافل الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الذي أكد أهمية مواصلة تنظيم تلك القوافل لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين في أماكن إقامتهم، بما يسهم في تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الصحية.

قافلة طبية بقرية الحيبة مركز الفشن ببني سويف

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جمعية وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، في تقرير عرضه على المحافظ، أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن، وذلك على مدار يومي السبت والأحد الماضيين 17 و18 يناير الجاري، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظًا على سلامة المواطنين والفرق الطبية المشاركة.

وأشار تقرير وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى أن القافلة شهدت مشاركة فريق طبي متكامل، ضم الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل العلاجية، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع القافلة وتجهيز العيادات، حيث جرى تقديم الخدمات الطبية من خلال 7 عيادات في 7 تخصصات متنوعة شملت: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء والتوليد، الجلدية، تنظيم الأسرة، وطب الأسنان.

توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج لـ827 مريضًا

وأكد وكيل صحة بني سويف، أن أعمال القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 827 مريضًا، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، إلى جانب إجراء 90 تحليل دم، و29 تحليل طفيليات، وتنفيذ 8 حالات أشعة عادية، و45 حالة موجات فوق صوتية، فضلًا عن تحويل 3 مرضى لإعداد تقارير طبية على نفقة الدولة.

كما تضمنت القافلة تنفيذ عدد من ندوات التثقيف الصحي، استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متعددة من بينها الوقاية من فيروس كورونا، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية، وأهمية الرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية التي تطرأ على المرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.

وفي إطار الاهتمام بالصحة الوقائية، تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 220 مواطنًا، ليصل إجمالي ما قدمته القافلة من خدمات طبية وعلاجية وتوعوية إلى 2469 خدمة متنوعة لأهالي قرية الحيبة.

