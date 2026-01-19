بني سويف تبحث تيسير الإجراءات ودعم المستثمرين بالمناطق الصناعية

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف، أنه في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، اجتماع لجنة تذليل المعوقات أمام المستثمرين بالمناطق الصناعية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بدعم الاستثمار ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن التنازل عن المشروعات أو تعديل الشكل القانوني أو تغيير السمة التجارية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار داخل المحافظة.

لجنة تذليل معوقات الاستثمار ببني سويف

جاء ذلك بحضور محمد أبو الفتوح مدير الشؤون القانونية بالمحافظة، وسلمى فتحي مدير إدارة الاستثمار، والأستاذ عماد ربيع مدير الشؤون المالية، ودعاء هلال مدير منطقة كوم أبو راضي الصناعية، حيث استعرض الاجتماع آليات العمل داخل اللجنة، وسبل تسريع الإجراءات وتيسيرها على المستثمرين، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة، وبما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة.

وناقش السكرتير العام ببني سويف، خلال الاجتماع الطلب المقدم من أحد مستثمري المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي، والذي تضمن الرغبة في تغيير السمة التجارية لمشروعه المخصص للعمل في قطاع الصناعات الهندسية، حيث تم استعراض الموقف القانوني للمشروع، ومراجعة المستندات المقدمة، والتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات المطلوبة وفقًا للقانون، وذلك قبل اتخاذ أي قرارات نهائية في هذا الشأن.

بني سويف تبحث تيسير إجراءات المستثمرين

وأكد سكرتير عام بني سويف، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المستثمرين الجادين، والعمل على إزالة أية معوقات قد تواجههم، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات، مشددًا على أن اللجنة تعمل وفق معايير واضحة تضمن الشفافية والعدالة، وتراعي في الوقت ذاته البعد التنموي والاقتصادي للمشروعات المقامة داخل المناطق الصناعية

وأشار السكرتير العام بمحافظة بني سويف، إلى أن المحافظة تشهد تطورًا ملحوظًا في ملف الاستثمار الصناعي، خاصة بالمناطق الصناعية المعتمدة، مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية يسهم في سرعة البت في الطلبات المقدمة، وتوفير مناخ استثماري آمن ومحفز، يدعم فرص التشغيل ويعزز من معدلات النمو الاقتصادي بالمحافظة.

