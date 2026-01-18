غلق طريق "البكرية أبوشهبة" بمركز ببا ببني سويف لأعمال الصرف الصحي

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الطرق والنقل بـ محافظة بني سويف، عن غلق طريق "البكرية / أبوشهبة" بمركز ببا، لمدة شهر كامل، اعتبارًا من اليوم 18 يناير الجاري، وذلك نظرًا لأعمال الحفر الخاصة بتنفيذ خدمة الصرف الصحي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

غلق طريق البكرية أبوشهبة بمركز ببا

وأوضحت مديرية طرق بني سويف، أن أعمال الحفر تأتي في إطار خطة الدولة الطموحة لتوسيع شبكة الصرف الصحي بمناطق الريف، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين البيئة والصحة العامة للمواطنين، وأضافت أن المشروع يتم تنفيذه وفق أعلى معايير الجودة، لضمان استمرارية العمل دون التسبب في أية معوقات كبيرة لحركة المرور، مع الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد لإتمام المشروع خلال الفترة المقررة.

وأشارت مديرية الطرق والنقل ببني سويف، إلى أنه تم تحديد طريق بديل خلال فترة الغلق لضمان انسيابية حركة المرور، وهو الطريق الممتد من "منيل موسى / ننا"، مشددة على ضرورة التزام السائقين والمسافرين بالعلامات الإرشادية والتحذيرية الموضوعة على الطرق لضمان سلامتهم وتجنب أي حوادث محتملة.

غلق الطريق بسبب أعمال الصرف الصحي

وأكدت مديرية الطرق ببني سويف، أن الشركة المنفذة لأعمال الحفر مسؤولة بالكامل عن رفع نواتج الحفر وإعادة الطريق إلى حالته الطبيعية فور انتهاء الأعمال، كما سيتم وضع كافة اللوحات الإرشادية والإشارات التحذيرية في جميع المناطق المتأثرة بغلق الطريق، لضمان توجيه السائقين بشكل مناسب وتفادي أي ازدحام أو مشكلات مرورية خلال فترة التنفيذ.

وشّددت محافظة بني سويف، في بيان لها، على أهمية تعاون المواطنين مع الجهات المعنية، والتقيد بالتحذيرات والتعليمات المعلنة، مؤكدة أن الغلق المؤقت للطريق يأتي في إطار حرص الدولة على تقديم خدمات صحية وبنية تحتية متطورة، ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير القرى والطرق والخدمات الأساسية في مختلف أنحاء المحافظة.

محافظ بني سويف تدعو المواطنين بالصبر

واختتمت المحافظة بيانها بالدعوة للمواطنين إلى التحلي بالصبر والتعاون خلال فترة تنفيذ المشروع، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في مصلحة الجميع لضمان جودة الخدمات وتطوير المرافق الحيوية بما يسهم في تحسين مستوى حياة المواطنين في بني سويف.

