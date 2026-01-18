الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غلق طريق "البكرية أبوشهبة" بمركز ببا ببني سويف لأعمال الصرف الصحي

غلق طريق البكرية
غلق طريق "البكرية أبوشهبة" بمركز ببا لأعمال الصرف الصحي
18 حجم الخط

أعلنت مديرية الطرق والنقل بـ محافظة بني سويف، عن غلق طريق "البكرية / أبوشهبة" بمركز ببا، لمدة شهر كامل، اعتبارًا من اليوم 18 يناير الجاري، وذلك نظرًا لأعمال الحفر الخاصة بتنفيذ خدمة الصرف الصحي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

 

غلق طريق البكرية أبوشهبة بمركز ببا

 

وأوضحت مديرية طرق بني سويف، أن أعمال الحفر تأتي في إطار خطة الدولة الطموحة لتوسيع شبكة الصرف الصحي بمناطق الريف، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين البيئة والصحة العامة للمواطنين، وأضافت أن المشروع يتم تنفيذه وفق أعلى معايير الجودة، لضمان استمرارية العمل دون التسبب في أية معوقات كبيرة لحركة المرور، مع الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد لإتمام المشروع خلال الفترة المقررة.

 

وأشارت مديرية الطرق والنقل ببني سويف، إلى أنه تم تحديد طريق بديل خلال فترة الغلق لضمان انسيابية حركة المرور، وهو الطريق الممتد من "منيل موسى / ننا"، مشددة على ضرورة التزام السائقين والمسافرين بالعلامات الإرشادية والتحذيرية الموضوعة على الطرق لضمان سلامتهم وتجنب أي حوادث محتملة.

 

غلق الطريق بسبب أعمال الصرف الصحي 

 

وأكدت مديرية الطرق ببني سويف، أن الشركة المنفذة لأعمال الحفر مسؤولة بالكامل عن رفع نواتج الحفر وإعادة الطريق إلى حالته الطبيعية فور انتهاء الأعمال، كما سيتم وضع كافة اللوحات الإرشادية والإشارات التحذيرية في جميع المناطق المتأثرة بغلق الطريق، لضمان توجيه السائقين بشكل مناسب وتفادي أي ازدحام أو مشكلات مرورية خلال فترة التنفيذ.

 

وشّددت محافظة بني سويف، في بيان لها، على أهمية تعاون المواطنين مع الجهات المعنية، والتقيد بالتحذيرات والتعليمات المعلنة، مؤكدة أن الغلق المؤقت للطريق يأتي في إطار حرص الدولة على تقديم خدمات صحية وبنية تحتية متطورة، ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير القرى والطرق والخدمات الأساسية في مختلف أنحاء المحافظة.

 

محافظ بني سويف تدعو المواطنين بالصبر 

 

واختتمت المحافظة بيانها بالدعوة للمواطنين إلى التحلي بالصبر والتعاون خلال فترة تنفيذ المشروع، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في مصلحة الجميع لضمان جودة الخدمات وتطوير المرافق الحيوية بما يسهم في تحسين مستوى حياة المواطنين في بني سويف.

 

التأمين الصحي ببني سويف ينظم برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات أطباء الأسنان

وكيل تعليم بني سويف تطمئن على جودة طباعة البوكليت بامتحانات الإعدادية

غرفة عمليات إعدادية بني سويف: لم نتلق أية شكاوى باليوم الثاني لامتحانات الفصل الدراسي الأول

محافظ بني سويف يتابع انتظام امتحانات الإعدادية في اللغة الأجنبية والتربية الدينية

مصرع شابين بحادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق قرية باروط ببني سويف

طارق عبد العظيم نقيبًا لـ"فرعية المحامين" ببني سويف

تدخل طبي عاجل ينقذ رضيعًا بوحدة عطف أفوه الصحية ببني سويف

إقبال كثيف فى اللحظات الأخيرة بانتخابات المحامين الفرعية ببني سويف (فيديو)

وكيل التعليم ببني سويف تشدد على حظر الهواتف والساعات الإلكترونية بلجان الإعدادية

زراعة بني سويف تتصدى لحالات تعد وتجريف خلال حملة ميدانية بالفشن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف صحة بني سويف جامعة بني سويف أمن بني سويف اسعاف بني سويف تعليم بني سويف زراعة بني سويف مديرية الطرق ببني سويف

مواد متعلقة

التأمين الصحي ببني سويف ينظم برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات أطباء الأسنان

وكيل تعليم بني سويف تطمئن على جودة طباعة البوكليت بامتحانات الإعدادية

غرفة عمليات إعدادية بني سويف: لم نتلق أية شكاوى باليوم الثاني لامتحانات الفصل الدراسي الأول

محافظ بني سويف يتابع انتظام امتحانات الإعدادية في اللغة الأجنبية والتربية الدينية

مصرع شابين بحادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق قرية باروط ببني سويف

طارق عبد العظيم نقيبًا لـ"فرعية المحامين" ببني سويف

تدخل طبي عاجل ينقذ رضيعًا بوحدة عطف أفوه الصحية ببني سويف

إقبال كثيف فى اللحظات الأخيرة بانتخابات المحامين الفرعية ببني سويف (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

تكليفات حاسمة من السيسي لـ رئيس هيئة قناة السويس

ضحايا هتك العرض بدار أيتام مصر الجديدة: تعرضنا للتهديد بالتشريد في الشارع

اشترك معانا هتاخد أرباح، ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين عبر موقع إلكتروني مزيف

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية