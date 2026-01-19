تسجيل 277 ألف استمارة كارت فلاح لتسهيل التعامل مع المزارعين ببني سويف

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف، عن جهود مستمرة في تعزيز قطاع الزراعة بالمحافظة، حيث أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الدور المحوري للزراعة في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أهمية المتابعة الدقيقة لملفات الزراعة المختلفة، مثل الزراعة التعاقدية والمحاصيل الاستراتيجية، وتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي، فضلًا عن التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

تقرير جهود مديرية الزراعة ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير الدوري الذي عرضه المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بني سويف، والذي تناول الأنشطة والجهود التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الثاني من يناير 2026، حيث أستعرض التقرير العمل المستمر في مختلف القطاعات الزراعية، والأنشطة الميدانية التي تهدف إلى دعم المزارعين وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني.

وفيما يخص الإنتاج الحيواني، أكد تقرير وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، تم تنفيذ عدة معاينات ميدانية لمزارع الماشية والدواجن، بالإضافة إلى إصدار تراخيص لمحال الأعلاف ومعاينة مراكز تجميع الألبان، وذلك لضمان تطبيق الاشتراطات الفنية والصحية اللازمة، كما تم متابعة الزراعات السكرية، حيث تم التواصل مع المزارعين لحل المشكلات التي قد تواجههم، مع التأكيد على أهمية الري المنتظم للحفاظ على صحة النباتات من الأمراض، وخاصةً الأعفان التي تنتشر في ظل انخفاض درجات الحرارة.

توعية المزارعين بطرق مكافحة الآفات

وبالنسبة للحوكمة والمراجعة الداخلية، ذكر التقرير أنه تم متابعة الشكاوى الواردة من الجهات المختلفة والرد عليها، إلى جانب إجراء مراجعات دورية على الجمعيات الزراعية للتأكد من التزامها بالقوانين والضوابط المنظمة، وإعداد تقارير دورية عن نتائج المراجعة، وفي مجال مكافحة الآفات، تم المرور على الزراعات بمركز ناصر وتوعية المزارعين بالطرق المثلى لمكافحة الآفات والأمراض الزراعية، بالإضافة إلى تنفيذ دورة تدريبية حول الاستخدام الأمثل للمبيدات في إطار برنامج المكافحة المتكاملة.

كما استعرض تقرير وكيل زراعة بني سويف، جهود إدارة الإرشاد الزراعي في متابعة المحاصيل الشتوية، مثل القمح، بالتنسيق مع المشروع الإيطالي بقرية إفوة بمركز الواسطى، ومرور الفرق المختصة على الحقول الإرشادية، كما تم متابعة الزراعات البستانية، مثل الموز، وعمليات الإحلال والتجديد للمشاتل والصوب الزراعية، أما في ملف الأراضي والمياه، فقد أشار التقرير إلى مشاركة المديرية في اجتماعات لجنة الري والصرف لمناقشة تكاليف مشروعات الري والصرف، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتطهير المساقي وتحسين الأراضي الزراعية.

زراعة91 ألف فدان قمح في بني سويف

وفيما يخص التقدم في الزراعات الشتوية ببني سويف، حتى 14 يناير الجاري، أشار التقرير إلى أن المساحات المنزرعة بلغت 91 ألفًا و388 فدانًا من القمح، و45 ألفًا و694 فدانًا من البرسيم، و24 ألفًا و296 فدانًا من بنجر السكر، و9 آلاف و714 فدانًا من البصل، و10 آلاف و868 فدانًا من الثوم، و1429 فدانًا من الطماطم، و16 ألفًا و88 فدانًا من البطاطس، و1189 فدانًا من الشيح، و377 فدانًا من النعناع، و826 فدانًا من البقدونس، بالإضافة إلى العديد من المحاصيل الأخرى.

كما تناول التقرير موقف منظومة "كارت الفلاح" في المحافظة، حيث تم تسجيل 277 ألفًا و161 استمارة، مع اعتماد 277 ألفًا و151 استمارة، مما يعكس نجاح النظام في تسهيل التعامل مع المزارعين، وأوضح التقرير كذلك حركة صرف الأسمدة الصيفية، حيث بلغت الكميات المنصرفة منذ بداية الموسم حتى الآن 19 ألفًا و740.60 طن من الأسمدة (اليوريا والنترات).

تستمر هذه الجهود في دعم القطاع الزراعي بالمحافظة، بما يعزز الإنتاج المحلي ويحقق الاستدامة الزراعية، تماشيًا مع الخطط الوطنية لتحسين الاقتصاد الزراعي وتلبية احتياجات السوق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.