أسعار الخضروات والفاكهة بالمنيا اليوم الأحد 18 يناير 2026

شهدت أسواق محافظة المنيا اليوم الأحد 18 يناير 2026 تباينًا ملحوظًا في أسعار الخضروات والفاكهة، وسط متابعة يومية من المواطنين والمزارعين لتقلبات الأسعار التي تؤثر مباشرة على احتياجات الأسر اليومية.

التجار في أسواق المنيا

ويشير عدد من التجار في أسواق المنيا إلى أن الأسعار تتأثر بشكل مباشر بتوافر المنتجات المحلية والمستوردة، وأيضًا بحركة الشحن والتوزيع بين المراكز، مع تزايد الطلب من المواطنين على الفاكهة والخضروات الطازجة في بداية الأسبوع.

تلبية احتياجات الأسر في المنيا

ويواصل المواطنون متابعة الأسواق يوميًا لضمان الحصول على المنتجات الطازجة بأسعار مناسبة، مع مراعاة الجودة والتنوع في الأسواق المحلية لتلبية احتياجات الأسر المختلفة داخل محافظة المنيا.

أسعار الخضروات اليوم في المنيا 18 يناير 2026

وسجلت أسعار الطماطم في الأسواق ما بين 8 و12 جنيهًا للكيلو حسب الجودة والمصدر، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 6 و10 جنيهات للكيلو، مع استقرار نسبي في بعض المراكز مقارنة بالأيام السابقة.

أما الخضروات الورقية، فقد تراوحت أسعار الكرنب بين 5 و8 جنيهات، والسبانخ ما بين 7 و10 جنيهات للكيلو، مع توافر جيد في الجمعيات والأسواق الشعبية بالمحافظة.

أسعار الفاكهة اليوم في المنيا 18 يناير 2026

وفيما يخص الفاكهة، فقد بلغ سعر التفاح ما بين 15 و20 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر البرتقال بين 8 و12 جنيهًا للكيلو، مع استقرار أسعار الموز بين 14 و18 جنيهًا حسب الحجم والجودة.

