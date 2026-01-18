الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسعار الخضروات والفاكهة بالمنيا اليوم الأحد 18 يناير 2026

الخضروات
الخضروات
18 حجم الخط

شهدت أسواق محافظة المنيا اليوم الأحد 18 يناير 2026 تباينًا ملحوظًا في أسعار الخضروات والفاكهة، وسط متابعة يومية من المواطنين والمزارعين لتقلبات الأسعار التي تؤثر مباشرة على احتياجات الأسر اليومية.

التجار في أسواق المنيا

ويشير عدد من التجار في أسواق المنيا إلى أن الأسعار تتأثر بشكل مباشر بتوافر المنتجات المحلية والمستوردة، وأيضًا بحركة الشحن والتوزيع بين المراكز، مع تزايد الطلب من المواطنين على الفاكهة والخضروات الطازجة في بداية الأسبوع.

تلبية احتياجات الأسر في المنيا 

ويواصل المواطنون متابعة الأسواق يوميًا لضمان الحصول على المنتجات الطازجة بأسعار مناسبة، مع مراعاة الجودة والتنوع في الأسواق المحلية لتلبية احتياجات الأسر المختلفة داخل محافظة المنيا.

أسعار الخضروات اليوم في المنيا 18 يناير 2026 

وسجلت أسعار الطماطم في الأسواق ما بين 8 و12 جنيهًا للكيلو حسب الجودة والمصدر، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 6 و10 جنيهات للكيلو، مع استقرار نسبي في بعض المراكز مقارنة بالأيام السابقة.

أما الخضروات الورقية، فقد تراوحت أسعار الكرنب بين 5 و8 جنيهات، والسبانخ ما بين 7 و10 جنيهات للكيلو، مع توافر جيد في الجمعيات والأسواق الشعبية بالمحافظة.

أسعار الفاكهة اليوم في المنيا 18 يناير 2026 

وفيما يخص الفاكهة، فقد بلغ سعر التفاح ما بين 15 و20 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر البرتقال بين 8 و12 جنيهًا للكيلو، مع استقرار أسعار الموز بين 14 و18 جنيهًا حسب الحجم والجودة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا اليوم أسعار الخضروات أسعار الفاكهة الخضار في المنيا الفاكهة في المنيا اخبار المنيا الأسواق المحلية سعر الطماطم سعر البطاطس سعر التفاح المنيا

مواد متعلقة

انخفاض درجات الحرارة وشبورة صباحية، طقس المنيا اليوم الأحد 18 يناير 2026

سؤال النحو صعب، تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية في المنيا

محافظ المنيا خلال تفقد لجان الإعدادية: حريصون على تهيئة أجواء ملائمة

اليوم، انطلاق فعاليات حملة "365 يوم سلامة" بجميع منشآت الصحة في المنيا

اليوم، بدء التحقيق في واقعة وفاة فتاة تناولت حبة حفظ الغلال بالمنيا

طقس المنيا اليوم السبت، شبورة صباحية وشديد البرودة ليلا

حتى إشعار آخر، اليوم قطع الكهرباء عن 5 مناطق في المنيا

إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا
ads

الأكثر قراءة

طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية: امتحان الجبر والإحصاء صعب (فيديو وصور)

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

حبس سوداني بتهمة التحرش بطفلة سودانية بالطالبية

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

استعان بـ "شات جي بي تي" للهروب من العقوبة، مفاجآت في تفريغ هاتف المتهم بهتك عرض أطفال دار أيتام

"والدة المتهم اعترفت عليه"، محامي أسرة عروس المنوفية يكشف مفاجآت جديدة في القضية (فيديو)

سعر الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وارتفاع المكرونة وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية