قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

يبدأ المنتدى الاقتصادي العالمي أعماله في مدينة "دافوس" السويسرية غدا الإثنين الموافق 19 يناير إلى الجمعة 23 من نفس الشهر.

ونرصد أبرز المعلومات عن المنتدى:

1- يحمل المنتدى في دورته الـ 56 شعار "روح الحوار" حيث يؤكد قادته أن الحوار لم يعد ترفا بل ضرورة في ظل حالة عدم اليقين الراهنة.

2- تبدأ فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي 2026 غدا في مدينة دافوس السويسرية بمشاركة عدد كبير من زعماء الدول وكبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات الاقتصادية العالمية.

قمة مرتقبة بين الرئيس السيسي والرئيس ترامب

3- يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب وذلك على هامش فعاليات منتدى دافوس وفقا لما أعلنته كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض.

4- قال المنظمون عن منتدى دافوس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك بالاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للنخب الاقتصادية والسياسية والثقافية في دافوس بسويسرا على رأس وفد أمريكي كبير.

5- أعلن رئيس المنتدى أن 6 من قادة مجموعة الدول الـ7 بمن فيهم ترامب سيحضرون بالإضافة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس السوري وغيرهما.

6 - كما من المتوقع حضور 64 رئيس دولة أو حكومة حتى الآن.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

7- أكد رئيس منتدى دافوس أن ما مجموعه 850 من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة أكبر الشركات في العالم سيكونون من بين 3000 مشارك من 130 دولة من المتوقع حضورهم هذا العام.

8- يشارك في منتدى دافوس من الشخصيات البارزة الأخرى المتوقع حضورها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا بالإضافة إلى عمالقة صناعة التكنولوجيا جنسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، وساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت.

9 - يأتي منتدى دافوس وسط تحديات اقتصادية وجيوسياسية متصاعدة

10- من المقرر أن تشهد الجلسات نقاشات مكثفة حول التنافس بين القوى الكبرى الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثير التكنولوجيا الحديثة على الأسواق بالإضافة إلى بحث فرص التعاون الدولي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.

