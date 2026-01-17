السبت 17 يناير 2026
محافظات

طقس المنيا اليوم السبت، شبورة صباحية وشديد البرودة ليلا

طقس المنيا، فيتو
طقس المنيا، فيتو
تشهد محافظة المنيا اليوم السبت 17 يناير 2026 طقسًا شتويًّا مستقرًّا يسوده الانخفاض الواضح في درجات الحرارة خلال فترات الصباح الباكر والليل مع أجواء معتدلة نسبيا خلال ساعات النهار. 


الشبورة المائية

وتظهر الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية داخل نطاق المنيا ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خاصة قبل شروق الشمس. 


وخلال ساعات النهار تميل الأجواء في المنيا إلى الاعتدال مع سطوع أشعة الشمس واستقرار الحالة الجوية دون فرص لسقوط أمطار على مراكز المحافظة المختلفة. 

 

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في المنيا

أما خلال ساعات المساء والليل فتعود البرودة بقوة على أجواء المنيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ما يستدعي ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة للأطفال وكبار السن.
وتسجل درجات الحرارة في المنيا اليوم مستويات منخفضة ليلا بينما ترتفع بشكل محدود نهارًا مع استمرار الإحساس ببرودة الطقس في معظم الأوقات. 


تنبيه هام لأهالي المنيا

ينصح قائدو السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة المائية كما يفضل تجنب التعرض المباشر للهواء البارد في ساعات الليل المتأخرة حفاظًا على الصحة.

