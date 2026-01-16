الجمعة 16 يناير 2026
محافظات

إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

إصابة 11 شخصًا في
إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي
أُصيب 11 شخصًا في حادث تصادم على طريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، بين سيارة نصف نقل وميكروباص، جنوب مدخل مركز مطاي.

 وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا


وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، بالتزامن مع الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي تولت نقل المصابين، مع تأمين مكان التصادم وتنظيم الحركة المرورية لمنع التكدسات.

اصطدام مباشر بين السيارتين


وأظهرت المعاينة الأولية أن سبب الحادث يرجع إلى السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، ما أسفر عن اصطدام مباشر بين السيارتين وحدوث إصابات متعددة بين الركاب.

جميعهم من مركز ملوي


وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا، جميعهم من مركز ملوي، وتراوحت إصاباتهم بين كدمات وسحجات وكسور خفيفة، إلى جانب اشتباه ارتجاج بالمخ لبعض الحالات، دون تسجيل حالات وفاة أو إصابات خطرة.


وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى التحفظ على السيارتين تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الفحص الفني.

