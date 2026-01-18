انخفاض درجات الحرارة وشبورة صباحية، طقس المنيا اليوم الأحد 18 يناير 2026

18 حجم الخط

تشهد محافظة المنيا اليوم الأحد 18 يناير 2026 أجواء شتوية مائلة للبرودة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

طقس المنيا اليوم الأحد 18 يناير 2026 انخفاض درجات الحرارة وشبورة صباحية على الطرق

ويسود طقس معتدل نهارا على أغلب مراكز المنيا مع سطوع جزئي للشمس يساعد على الإحساس بتحسن نسبي في الأجواء مقارنة بفترات الصباح.

وتنشط الشبورة المائية في الساعات الأولى من اليوم على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية داخل نطاق محافظة المنيا ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وخلال فترات الليل يعود طقس المنيا ليصبح شديد البرودة على مختلف أنحاء المنيا مع الإحساس بانخفاض كبير في درجات الحرارة خاصة في المناطق المفتوحة الريفية.

درجات الحرارة المتوقعة في المنيا

درجات الحرارة المتوقعة في المنيا اليوم، تسجل العظمى نحو 21 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 8 درجات مئوية مع احتمالات الشعور ببرودة أشد في ساعات الفجر.

الأراضي الزراعية في أطراف المنيا

وتشير الأجواء إلى فرص تكون صقيع خفيف على بعض الأراضي الزراعية في أطراف المنيا مع استمرار الطقس المستقر دون فرص لسقوط أمطار.

وينصح المواطنون في المنيا بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات الصباح والليل والالتزام بالقيادة الهادئة بسبب الشبورة المائية خاصة على الطرق السريعة.

طقس شتوي في المنيا

ويستمر الطقس الشتوي في المنيا خلال الأيام المقبلة مع تفاوت بسيط في درجات الحرارة واستمرار الأجواء الباردة ليلا والصباح الباكر.

