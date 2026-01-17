اليوم، بدء التحقيق في واقعة وفاة فتاة تناولت حبة حفظ الغلال بالمنيا

18 حجم الخط

تبدأ جهات التحقيق اليوم السبت إجراءات التحقيق في واقعة وفاة فتاة بـمركز العدوة شمال محافظة المنيا، بعد قيامها بتناول حبة حفظ الغلال، في واقعة مأساوية شهدتها إحدى قرى المركز.

التحقيق في واقعة وفاة فتاة تناولت حبة حفظ الغلال بالعدوة في المنيا

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بقيام فتاة بإنهاء حياتها عقب تناول قرص حفظ الغلال السام داخل قرية الجهاد 4 بالعدوة.

وفاة طالبة بالصف الثاني الثانوي في المنيا

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما طالبة بالصف الثاني الثانوي، وتم التأكد من وفاتها قبل وصولها إلى المستشفى متأثرة بتناول المادة السامة.

ملابسات الحادث وأسبابه

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

