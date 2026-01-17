اليوم، انطلاق فعاليات حملة "365 يوم سلامة" بجميع منشآت الصحة في المنيا

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمود عمر عبدالوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة في المنيا تبدأ اليوم السبت متابعة وتنفيذ فعاليات حملة التوعية الوطنية «365 يوم سلامة».

انطلاق فعاليات حملة 365 يوم سلامة اليوم السبت بجميع منشآت الصحة في المنيا

تستهدف الحملة جميع المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، تحت شعار «اسأل شارك تأكد من سلامتك».

وكيل وزارة الصحة بالمنيا

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن الحملة تأتي في إطار توجه الدولة لدعم منظومة الرعاية الصحية وتعزيز مفاهيم سلامة المرضى، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة داخل المنشآت الصحية، بما يضمن توفير خدمة آمنة ومتطورة للمواطنين.

رفع مستوى الوعي لدى المرضى



وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المرضى وذويهم بالإجراءات والمعايير الصحيحة لسلامة المرضى، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم داخل المنشآت الصحية، إلى جانب الحد من الأخطاء الطبية وتحسين تجربة المريض وقياس مستوى رضاه عن الخدمة الصحية المقدمة، بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين مقدمي الخدمة ومتلقّيها.

مديرية الصحة بالمنيا



وأكدت مديرية الصحة بالمنيا أن تنفيذ الحملة يتم من خلال إدارة سلامة المرضى بالمديرية، عبر نشر رسائل توعوية يومية داخل المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية، باستخدام شاشات العرض والمواد الإرشادية، إلى جانب تنظيم أنشطة توعوية مباشرة، وذلك وفق المعايير المعتمدة لسلامة المرضى وعلى مدار عام كامل.

