السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم، انطلاق فعاليات حملة "365 يوم سلامة" بجميع منشآت الصحة في المنيا

وزارة الصحة
وزارة الصحة
18 حجم الخط

أكد الدكتور محمود عمر عبدالوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة في المنيا تبدأ اليوم السبت متابعة وتنفيذ فعاليات حملة التوعية الوطنية «365 يوم سلامة». 

انطلاق فعاليات حملة 365 يوم سلامة اليوم السبت بجميع منشآت الصحة في المنيا

تستهدف الحملة  جميع المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، تحت شعار «اسأل شارك تأكد من سلامتك».

وكيل وزارة الصحة بالمنيا

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن الحملة تأتي في إطار توجه الدولة لدعم منظومة الرعاية الصحية وتعزيز مفاهيم سلامة المرضى، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة داخل المنشآت الصحية، بما يضمن توفير خدمة آمنة ومتطورة للمواطنين.

رفع مستوى الوعي لدى المرضى 


وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المرضى وذويهم بالإجراءات والمعايير الصحيحة لسلامة المرضى، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم داخل المنشآت الصحية، إلى جانب الحد من الأخطاء الطبية وتحسين تجربة المريض وقياس مستوى رضاه عن الخدمة الصحية المقدمة، بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين مقدمي الخدمة ومتلقّيها.

مديرية الصحة بالمنيا


وأكدت مديرية الصحة بالمنيا أن تنفيذ الحملة يتم من خلال إدارة سلامة المرضى بالمديرية، عبر نشر رسائل توعوية يومية داخل المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية، باستخدام شاشات العرض والمواد الإرشادية، إلى جانب تنظيم أنشطة توعوية مباشرة، وذلك وفق المعايير المعتمدة لسلامة المرضى وعلى مدار عام كامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية الصحة بالمنيا وكيل وزارة الصحة بالمنيا مديرية الصحة في المنيا حملة 365 يوم سلامة اليوم ا وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمود عمر عبدالوهاب المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم

مواد متعلقة

إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

محافظ المنيا: افتتاح 5 مساجد بعد الإحلال والتجديد بعدد من المراكز

فصل الكهرباء غدا السبت عن مناطق في أبوقرقاص بالمنيا

غدا انطلاق حملة «365 يوم سلامة» بجميع المنشآت الصحية بالمنيا

مسجد القاياتي بالمنيا تحفة عثمانية تجمع بين الروحانية والفن المعماري

دليل المنيا الخدمي، خطوات الحصول على المساعدات العاجلة للمواطنين

إجراءات وشروط التقديم للعلاج على نفقة الدولة بالمنيا

أجواء شتوية باردة، طقس المنيا اليوم الجمعة

ads

الأكثر قراءة

من الوجه البحري إلى القاهرة، أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

انخفاض السلفات 2318 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم السبت بالأسواق

ناموا كويس وتناولوا فطار خفيف واكتبوا بخط واضح، نصائح تعليم القاهرة لطلاب الشهادة الإعدادية

سيتم التعامل معه فورا، تحذير عاجل من "تعليم القاهرة" للطلاب والمعلمين بامتحانات الإعدادية

بنسبة 2%، عودة "طفيفة" للإنترنت في إيران بعد 200 ساعة انقطاع

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت فى محافظات مصر

منتخب مصر يواجه نيجيريا اليوم لحسم برونزية أمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية