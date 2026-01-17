السبت 17 يناير 2026
محافظات

حتى إشعار آخر، اليوم قطع الكهرباء عن 5 مناطق في المنيا

قطع الكهرباء، فيتو
قطع الكهرباء، فيتو
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص في محافظة المنيا تنفيذ فصل مؤقت للتيار الكهربائي في عدد من المناطق داخل المركز اليوم السبت ضمن أعمال الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء.

 

قطع الكهرباء اليوم السبت عن 5 مناطق بمركز أبو قرقاص بالمنيا

وأوضحت الوحدة المحلية أن فصل التيار سيبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الانتهاء من أعمال الصيانة، وذلك في إطار الحرص على تطوير منظومة الكهرباء وتحسين جودة الخدمة للمواطنين.

 

مناطق انقطاع التيار الكهربائي في أبوقرقاص اليوم 

وتشمل مناطق انقطاع التيار الكهربائي شارع بن خلدون، وشارع مكة، ومساكن مكة من بحري البلد، ومساكن عثمان بن عفان، بالإضافة إلى شارع النيل من بحري.

إعادة التيار فور الانتهاء من أعمال الصيانة

ودعت الوحدة المحلية جميع المواطنين المتأثرين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة انقطاع التيار، مؤكدة أنه سيتم إعادة التيار فور الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للمحولات وتحقيق الاستقرار في التغذية الكهربائية.



