محافظ المنيا خلال تفقد لجان الإعدادية: حريصون على تهيئة أجواء ملائمة

18 حجم الخط

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026 في يومها الأول، والتي يؤديها نحو 119 ألف طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

محافظ المنيا يتفقد عددًا من لجان الاعدادية

جاء ذلك بحضور صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

وخلال الجولة، تابع محافظ المنيا سير الامتحانات داخل اللجان، للتأكد من الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، موجهًا بضرورة الالتزام الكامل بنظام المراقبة، وتوفير الهدوء والانضباط داخل اللجان، بما يوفر بيئة ملائمة للطلاب لأداء الامتحانات.

كما شدد المحافظ على التعامل الحازم مع حالات الغش، ومنع حمل أو استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، بما يضمن انتظام الامتحانات وعدم حدوث أي معوقات.

وأكد محافظ المنيا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمديرية التربية والتعليم والوحدات المحلية، لمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول.

وزارة التربية والتعليم

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 119 ألفًا و301 طالب وطالبة، موزعين على 505 لجان امتحانية داخل 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى خلال أداء امتحان مادة اللغة العربية في اليوم الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.