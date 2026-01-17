السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سؤال النحو صعب، تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية في المنيا

طلاب
طلاب
18 حجم الخط

شهدت لجان  امتحانات الشهادة الإعدادية بـ محافظة المنيا حالة من تباين الآراء بين الطلاب في أول أيام الامتحانات عقب الانتهاء من أداء امتحان مادة اللغة العربية. 

تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية في المنيا 

حيث أكد عدد من الطلاب أن مستوى الامتحان جاء في متناول الطالب المتوسط، بينما أشار آخرون إلى صعوبة سؤال النحو الذي احتاج إلى تركيز كبير ودقة في الفهم. 

النحو كانت الأصعب داخل الامتحان 

وأعرب بعض الطلاب عن ارتياحهم لأسئلة القراءة والتعبير مؤكدين أنها جاءت واضحة ومباشرة دون تعقيد في حين أكد عدد من طلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا أن جزئية النحو كانت الأصعب داخل الامتحان خاصة في الأسئلة الخاصة بالإعراب واستخراج القواعد النحوية. 

امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا 2026 

وفي سياق متصل تابع محافظ المنيا سير الامتحانات داخل عدد من اللجان للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية والتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة داخل اللجان مع توفير الهدوء والانضباط اللازمين لأداء الطلاب للامتحان في أجواء مناسبة. 

انتظام الامتحانات دون معوقات

وشدد المحافظ خلال جولته على ضرورة الالتزام بنظام المراقبة داخل اللجان والتعامل الحازم مع أي محاولات للغش ومنع استخدام الهواتف المحمولة بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وانتظام الامتحانات دون معوقات. 

مديرية التربية والتعليم بالمنيا

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية أولًا بأول مشيرة إلى أن اليوم الأول لامتحان اللغة العربية مر دون رصد أي شكاوى رسمية داخل اللجان. 

 امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا 

ويؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا هذا العام أكثر من 119 ألف طالب وطالبة موزعين على 505 لجان امتحانية داخل 9 إدارات تعليمية وسط متابعة مستمرة لضمان انتظام الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا اليوم الشهادة الإعدادية المنيا امتحانات الإعدادية المنيا امتحان اللغة العربية المنيا طلاب المنيا لجان المنيا تعليم المنيا سؤال النحو امتحانات المنيا اخبار المنيا مدارس المنيا نتيجة الإعدادية المنيا امتحانات الصف الثالث الإعدادي المنيا تعليم المنيا اليوم طلاب الإعدادية المنيا

مواد متعلقة

اليوم، انطلاق فعاليات حملة "365 يوم سلامة" بجميع منشآت الصحة في المنيا

اليوم، بدء التحقيق في واقعة وفاة فتاة تناولت حبة حفظ الغلال بالمنيا

طقس المنيا اليوم السبت، شبورة صباحية وشديد البرودة ليلا

حتى إشعار آخر، اليوم قطع الكهرباء عن 5 مناطق في المنيا

إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

محافظ المنيا: افتتاح 5 مساجد بعد الإحلال والتجديد بعدد من المراكز

فصل الكهرباء غدا السبت عن مناطق في أبوقرقاص بالمنيا

غدا انطلاق حملة «365 يوم سلامة» بجميع المنشآت الصحية بالمنيا
ads

الأكثر قراءة

منح سنوية يحصل عليها الموظفون خلال 2026

تعليم المنوفية تضبط الطالب المتسبب في تداول ورقة امتحان العربي

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

هيئة الدواء تحذر من مكمل غذائي مجهول المصدر لاضطراب فرط الحركة وتقرر وقفه

رسالة قوية من السيسي لترامب

حقيقة تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

أول منشور تحذيري لهيئة الدواء في 2026، سحب تشغيلة من حقن "ديكلاك" مضاد للالتهابات

خبير قانون دولي: هجوم "الدعم السريع" على تشاد انتهاك صارخ للسيادة

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده في شهر شعبان، بعضٌ من سيرة الإمام الحسين

على رأسها فرض الصيام، أبرز الأحداث التي عاصرها عهد النبي في شعبان

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

المزيد
الجريدة الرسمية