سؤال النحو صعب، تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية في المنيا

شهدت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بـ محافظة المنيا حالة من تباين الآراء بين الطلاب في أول أيام الامتحانات عقب الانتهاء من أداء امتحان مادة اللغة العربية.

تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية في المنيا

حيث أكد عدد من الطلاب أن مستوى الامتحان جاء في متناول الطالب المتوسط، بينما أشار آخرون إلى صعوبة سؤال النحو الذي احتاج إلى تركيز كبير ودقة في الفهم.

النحو كانت الأصعب داخل الامتحان

وأعرب بعض الطلاب عن ارتياحهم لأسئلة القراءة والتعبير مؤكدين أنها جاءت واضحة ومباشرة دون تعقيد في حين أكد عدد من طلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا أن جزئية النحو كانت الأصعب داخل الامتحان خاصة في الأسئلة الخاصة بالإعراب واستخراج القواعد النحوية.

امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا 2026

وفي سياق متصل تابع محافظ المنيا سير الامتحانات داخل عدد من اللجان للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية والتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة داخل اللجان مع توفير الهدوء والانضباط اللازمين لأداء الطلاب للامتحان في أجواء مناسبة.

انتظام الامتحانات دون معوقات

وشدد المحافظ خلال جولته على ضرورة الالتزام بنظام المراقبة داخل اللجان والتعامل الحازم مع أي محاولات للغش ومنع استخدام الهواتف المحمولة بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وانتظام الامتحانات دون معوقات.

مديرية التربية والتعليم بالمنيا

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية أولًا بأول مشيرة إلى أن اليوم الأول لامتحان اللغة العربية مر دون رصد أي شكاوى رسمية داخل اللجان.

امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا

ويؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا هذا العام أكثر من 119 ألف طالب وطالبة موزعين على 505 لجان امتحانية داخل 9 إدارات تعليمية وسط متابعة مستمرة لضمان انتظام الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان.

