خريطة تفاعلية وأماكن الناشرين، دليل الزائرين الشامل لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

أعلنت الصفحة الرسمية لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 عبر منصات التواصل الاجتماعي عن إطلاق "الخريطة التفاعلية" ودليل الناشرين للدورة الـ 57.

وتنطلق فعاليات الدورة 57 من معرض الكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا" حيث يشارك فيها 1457 دار نشر من 83 دولة حول العالم، بإجمالي 6637 عارضًا.

خريطة معرض القاهرة الدولي للكتاب ودليل الناشرين 2026

حرصت الهيئة المصرية العامة للكتاب، على تيسير رحلة الزائرين داخل أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، من خلال توفير "دليل الناشرين" رقميًا، والذي يتيح البحث عن أماكن دور النشر داخل القاعات الخمس الكبرى.

كما تضمنت خريطة معرض القاهرة الدولي للكتاب المعلنة توزيعًا دقيقًا للأجنحة، ومناطق الفعاليات الثقافية التي ستشهد أكثر من 400 فعالية، و100 حفل توقيع.

وذلك من خلال الرابط الآتي:

خريطة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026:

دليل الناشرين في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026:

خطوات حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب إلكترونيًا:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

اختيار خدمة "احجز تذكرتك" من الواجهة الرئيسية.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة: الاسم – رقم الهاتف – البريد الإلكتروني.

اختيار يوم الزيارة وفق جدول الحضور المناسب للزائر.

تحديد طريقة الدفع الإلكتروني المناسبة واستكمال العملية.

استلام التذكرة فورًا عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق واتساب.

ويؤكد القائمون على معرض القاهرة الدولي للكتاب أن خدمة الحجز الإلكتروني أصبحت عنصرًا أساسيًا في تنظيم الفعاليات الكبرى، وتساهم في توفير وقت الزوار وتحسين التجربة العامة داخل المعرض، خاصة مع التوقعات بزيادة الإقبال خلال دورة 2026 التي تشهد مشاركة قياسية من دور النشر والفعاليات الثقافية والفنية.

موعد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وسيكون الافتتاح الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب يوم 21 يناير 2026، بينما يبدأ استقبال الجمهور بداية من 22 يناير وحتى 3 فبراير 2026، يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، وتمتد حتى 9 مساءً يومي الخميس والجمعة.

كما أعلنت الوزارة تثبيت سعر التذكرة عند 5 جنيهات فقط، مع إمكانية شرائها إلكترونيًا أو من البوابات عند الوصول.

ولضمان سهولة التنقل، تم تخصيص شبكة موسعة من خطوط المواصلات المباشرة من وإلى المعرض، تغطي مناطق عديدة في القاهرة والجيزة، بأسعار مناسبة للجمهور، في خطوة تهدف إلى تشجيع الحضور وتخفيف أعباء الانتقال.

