موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يحل فريق برشلونة ضيفًا على ريال سوسيداد، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد

تنطلق مبارة برشلونة وريال سوسيداد في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد

تذاع برشلونة وريال سوسيداد عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

يتصدر فريق برشلونة ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، بعد خوضه 19 جولة في المسابقة بقيادة مدربه هانز فليك.

ويتواجد ريال سوسيداد في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 21 نقطة.

ويأتي برشلونة من فوز أمام راسينج في كأس ملك إسبانيا بهدفين دون رد، وتأهل للدور ربع النهائي بالمسابقة.

ويرغب برشلونة في مواصلة الفوز بالليجا لتوسيع الفارق مع ريال مدريد أقرب ملاحقيه الذي يأتي خلفه في المركز الثاني بـ 48 نقطة.

وكان فليك قاد برشلونة لتحقيق 11 فوزًا متتاليًا بعد تغلبه على راسينج سانتاندير في كأس ملك إسبانيا كثاني أفضل سلسلة انتصارات في تاريخ النادي.

ومنح فوز برشلونة بقيادة مدربه فليك أمام راسينج سانتاندير2-0 في كأس ملك إسبانيا الانتصار الـ11 تواليًا، ليعادل أفضل سلسلة للإسباني لويس إنريكي مدرب البرسا السابق في 2015، بينما يبقى الرقم القياسي التاريخي عند 18 فوزًا متتاليًا تحت قيادة فرانك ريكارد.

وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أكدت في وقت سابق قبل مباراة دور الـ 16 ببطولة كأس ملك إسبانيا أن ​برشلونة​ يواصل عروضه القوية بعدما حقق 10 انتصارات متتالية من دون أي تعادل، في سلسلة لم يشهدها النادي منذ عام 2016.

وأوضحت الصحيفة أن الفريق لم يتعرض لأي خسارة منذ سقوطه أمام ​تشيلسي​ 0-3 على ملعب ستامفورد بريدج، ليبدأ بعدها مسيرة انتصارات متواصلة في مختلف المسابقات.

وأشارت إلى أن آخر سلسلة مشابهة تعود لفترة المدرب ​لويس إنريكي 2016.

