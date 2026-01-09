مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

18 حجم الخط

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، عند “رست المنيا اتجاه القاهرة” بنطاق مركز المنيا اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين وذلك نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة أثناء سيرها.

انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إلى موقع الحادث وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف وقوات من شرطة تأمين الطرق حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة مع التحفظ على السيارة محل الواقعة.

نائب محافظ المنيا

وفي إطار المتابعة الميدانية اجرى الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا يرافقه الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا زيارة تفقدية الى مستشفى صدر المنيا للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم.

تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين

وخلال الزيارة شدد نائب محافظ المنيا على ضرورة تقديم كافة اوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين ومتابعة حالاتهم الصحية على مدار الساعة مع التأكيد على توافر الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان استقرار حالتهم الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.