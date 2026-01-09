الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

إسعاف المنيا
إسعاف المنيا
18 حجم الخط

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، عند “رست المنيا اتجاه القاهرة” بنطاق مركز المنيا اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين وذلك نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة أثناء سيرها.

انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إلى موقع الحادث وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف وقوات من شرطة تأمين الطرق حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة مع التحفظ على السيارة محل الواقعة. 

نائب محافظ المنيا 

وفي إطار المتابعة الميدانية اجرى الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا يرافقه الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا زيارة تفقدية الى مستشفى صدر المنيا للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم. 

 تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين

وخلال الزيارة شدد نائب محافظ المنيا على ضرورة تقديم كافة اوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين ومتابعة حالاتهم الصحية على مدار الساعة مع التأكيد على توافر الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان استقرار حالتهم الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطريق الصحراوي الشرقي المنيا اليوم حادث إنقلاب ميكروباص المنيا رست المنيا اتجاه القاهرة وفيات مصابون مستشفى صدر المنيا اسعاف متابعة رسمية اخبار المنيا حوادث الطرق سلامة المرور خدمات طبية

مواد متعلقة

وكيل صحة المنيا: حملات على المستشفيات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بحيازة مخدرات بالمنيا

دمه ما راحش هدر، الجنايات تقضي بإعدام قاتل سائق تاكسي المنيا

المشدد 3 سنوات لعاملين قتلا آخر بسبب خلافات بينهم في المنيا

تعرف على جدول امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية في المنيا

طقس المنيا اليوم الخميس، انخفاض درجات الحرارة وشبورة مائية

باردة ليلا، طقس المنيا في احتفالات عيد الميلاد اليوم

نائب محافظ المنيا يزور مستشفى الصدر للاطمئنان على مصابي حادث موكب الزفاف (صور)
ads

الأكثر قراءة

سماء أوكرانيا تشتعل بـ "سوط الرب" الروسي.. صاروخ أوريشنك الفرط صوتي يمزق جدار الصوت بسرعة 13 ألف كم/ساعة.. ويضع العالم أمام الثالوث النووي

ألونسو لـ"سيميوني": احترام المنافس جزء أساسي من كرة القدم

حسام حسن عن مباراة كوت ديفوار: أواجه بطل أفريقيا لكن الملعب هو الفيصل

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقناة الناقلة

صلاح مصدق ينضم إلى الوداد المغربي رسميا، وهذه تفاصيل التعاقد

مبابي يتوجه للسعودية للمشاركة في نهائي السوبر الإسباني

قانون تنظيم الإعلان، ما هي عقوبات اللافتات المخالفة وفقا للقانون؟

خدمات

المزيد

قانون تنظيم الإعلان، ما هي عقوبات اللافتات المخالفة وفقا للقانون؟

6.77 جنيه، سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الجمعة

الأوراق المطلوبة لفتح حساب التوفير للأفراد ببنك القاهرة

البلاستيك بـ 30 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يعد الموت يوم الجمعة علامة على حسن الخاتمة؟ الإفتاء تحسم الجدل

ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

في يوم الجمعة، تعرف على بركة وفضل الصلاة على النبي

المزيد
الجريدة الرسمية