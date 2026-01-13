أخبار الفن اليوم: أشرف عبد الباقي يحتفل بالعرض الخاص لـ"ده صوت إيه ده"، وتامر علي يعلن استقالته من جمعية الملحنين
شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها العرض الخاص لفيلم “ده صوت إيه ده”.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
أشرف عبد الباقي يحتفل بفيلمه"ده صوت إيه ده" ورامي إمام وهشام ماجد أبرز الحضور (صور)
احتفل الفنان أشرف عبد الباقي بالعرض الخاص لفيلم “ده صوت ايه ده” ويشاركه البطولة محمود ماجد شقيق هشام ماجد، وذلك داخل أحد المولات الكبرى بالشيخ زايد.
وليد قانوش يعلن انتهاء مهام عمله بوزارة الثقافة وعودته للتدريس
أعلن الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، عن انتهاء رحلة عمله بوزارة الثقافة المصرية، والتي امتدت على مدار 15 عاما، تولى خلالها مناصب قيادية بارزة بها.
بعد انسحاب رامي جمال، تامر علي يعلن استقالته من جمعية الملحنين
أعلن الملحن تامر علي استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر الفيسبوك.
بدء تصوير "BLACK PANTHER 3" في يونيو
أعلنت استديوهات مارفل، عن موعد تصوير الجزء الثالث من سلسلة أفلام "BLACK PANTHER " للمخرج رايان كوجلر.
تركي آل الشيخ يعلن بث حفل Joy Awards 2026 على شاشة MBC
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية نقل حفل جووي اووردز 2026 عبر شاشة قناة MBC.
خالد كمال عن "قسمة العدل": دراما عائلية متشعبة
تحدث الفنان خالد كمال عن دوره وكواليس مسلسل "قسمة العدل" المقرر عرضه على قناة "ON" بداية من يوم السبت المقبل 17 يناير.
عصام عمر يصور مشاهد من مسلسله في رمضان 2026 بشوارع وسط القاهرة
انتهى الفنان الشاب عصام عمر من تصوير عدد من مشاهد مسلسل عين سحرية في شوارع وسط القاهرة، وذلك تمهيدا لعرضه في رمضان 2026.
مخرج «بابا» بالمسرح العربي: أعمالي يشارك فيها فنانون من مختلف الدول العربية
تعرض المسرحية الإماراتية “بابا” على مسرح السلام مساء غد الأربعاء، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، التى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وتستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الجاري.
أحمد السقا ضيف "فضفضت أوي" مع معتز التوني غدًا
يحل الفنان أحمد السقا ضيفا على برنامج "فضفضت أوي"، الذى يقدمه المخرج معتز التونى، على منصة Watch it الرقمية، أحدث إنتاجاتها الأصلية، غدا الأربعاء، وسيكشف اللقاء عددا من المواقف التي تتعلق بحياة السقا الشخصية والمهنية.
مواعيد عرض مسلسل بيت بابا على منصة شاهد
يواصل مسلسل بيت بابا تحقيق تفاعل ونجاح ملحوظ منذ انطلاق عرضه، حيث لفت أنظار الجمهور بأحداثه وأجوائه العائلية، ما جعله يحظى بنسبة مشاهدة جيدة خلال الأيام الماضية.
