أخبار الفن اليوم: أشرف عبد الباقي يحتفل بالعرض الخاص لـ"ده صوت إيه ده"، وتامر علي يعلن استقالته من جمعية الملحنين

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها العرض الخاص لفيلم “ده صوت إيه ده”.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

احتفل الفنان أشرف عبد الباقي بالعرض الخاص لفيلم “ده صوت ايه ده” ويشاركه البطولة محمود ماجد شقيق هشام ماجد، وذلك داخل أحد المولات الكبرى بالشيخ زايد.

أعلن الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، عن انتهاء رحلة عمله بوزارة الثقافة المصرية، والتي امتدت على مدار 15 عاما، تولى خلالها مناصب قيادية بارزة بها.

أعلن الملحن تامر علي استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر الفيسبوك.

أعلنت استديوهات مارفل، عن موعد تصوير الجزء الثالث من سلسلة أفلام "BLACK PANTHER " للمخرج رايان كوجلر.





أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية نقل حفل جووي اووردز 2026 عبر شاشة قناة MBC.

تحدث الفنان خالد كمال عن دوره وكواليس مسلسل "قسمة العدل" المقرر عرضه على قناة "ON" بداية من يوم السبت المقبل 17 يناير.

انتهى الفنان الشاب عصام عمر من تصوير عدد من مشاهد مسلسل عين سحرية في شوارع وسط القاهرة، وذلك تمهيدا لعرضه في رمضان 2026.



تعرض المسرحية الإماراتية “بابا” على مسرح السلام مساء غد الأربعاء، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، التى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وتستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الجاري.

يحل الفنان أحمد السقا ضيفا على برنامج "فضفضت أوي"، الذى يقدمه المخرج معتز التونى، على منصة Watch it الرقمية، أحدث إنتاجاتها الأصلية، غدا الأربعاء، وسيكشف اللقاء عددا من المواقف التي تتعلق بحياة السقا الشخصية والمهنية.



يواصل مسلسل بيت بابا تحقيق تفاعل ونجاح ملحوظ منذ انطلاق عرضه، حيث لفت أنظار الجمهور بأحداثه وأجوائه العائلية، ما جعله يحظى بنسبة مشاهدة جيدة خلال الأيام الماضية.





