الثلاثاء 13 يناير 2026
تركي آل الشيخ يعلن بث حفل Joy Awards 2026 على شاشة MBC

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية نقل حفل جووي اووردز 2026 عبر شاشة قناة MBC.

 

ويذاع الحفل يوم السبت المقبل 17 يناير في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

 

تركي آل الشيخ

 

وفي وقت سابق كشف  تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية حقيقية إنتاج الهيئة للفيلم المصري عن حياة كوكب الشرق أم كلثوم “الست”.


 

وأوضح تركي آل الشيخ في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “توضيح بشأن فيلم “الست”، إشارة إلى ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والحسابات حول إنتاج وإخراج وإعداد فيلم “الست”"

وأوضح آل الشيخ: “لا صحة لما يُشاع عن أي دور لـ موسم الرياض في إنتاج أو إخراج أو إعداد الفيلم، ودور موسم الرياض اقتصر على الرعاية فقط، وجاء ذلك بعد الانتهاء من إنتاج الفيلم، دون أي تدخل في تفاصيله الفنية أو الإدارية”.

 

وأكد أن الفيلم حاصل على التراخيص الرسمية من الرقابة في جمهورية مصر العربية، مشيرًا: "وأي ملاحظات أو إشكالات رقابية "إن وُجدت" هي من اختصاص الجهات المختصة في مصر".

وشدد المستشار على أن الفيلم إنتاج مصري بالكامل بنسبة 100%، حيث تم العمل عليه من خلال شركات إنتاج مصرية، مؤكدًا أنه لا توجد له شخصيًّا، أو لـ"موسم الرياض"، أي علاقة مباشرة بهذا العمل من حيث الإنتاج أو الإعداد أو التنفيذ.

