محافظات

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الشهادة الابتدائية الأزهرية بالقليوبية
أجرى، اليوم الخميس، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول الشهادتين الابتدائية والإعدادية، للعام الدراسى الحالي، في يومها الأول، وذلك بمعهد بنها النموذجي، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يناقش استعدادات امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

محافظ القليوبية يتابع إزالة برج مخالف بشبرا الخيمة

لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

رافق المحافظ خلال الجولة الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، حيث أكد المحافظ أن اللجان تسير بصورة طيبة دون معوقات، مع الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، وحرص القائمين عليها على تحقيق الانضباط داخل اللجان.

ويؤدي تلاميذ الشهادة الابتدائية امتحاناتهم اليوم في مادة القرآن الكريم، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات مادتي الفقه واللغة العربية (الورقة الأولى – النحو والصرف).

وأوضح مسؤولو المنطقة الأزهرية أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية بلغ 10 آلاف و600 تلميذ وتلميذة داخل 95 لجنة عامة على مستوى المحافظة، فيما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 6 آلاف و830 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات أمام 40 لجنة عامة، ليصل إجمالي عدد الطلاب إلى 17 ألفًا و430 طالبًا وطالبة داخل 135 لجنة.

وبدأت امتحانات الشهادة الابتدائية  بالقليوبية اليوم الخميس 15 يناير وتستمر حتى الأربعاء 21 يناير، على أن تبدأ بعدها أعمال مراكز التصحيح، بينما تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية حتى الخميس 22 يناير، تعقبها أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

الشهادة  الابتدائية والازهرية بالقليوبية، فيتو 
