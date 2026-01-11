“الجريمة والعقاب” يفتتح أولى ليالي مهرجان المسرح العربي

18 حجم الخط

افتتح العرض المسرحي “الجريمة والعقاب” أولى ليالي مهرجان المسرح العربي بدورته الـ 16 والذي ينظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد العرض إقبالا كبيرا من الجمهور حيث امتلاء مسرح الهناجر بدار الأوبرا، كما لاقيت المسرحية استحسان الحضور بفضل أداء الممثلين المبدع والقصة التراجيديا.

تم عرض “الجريمة والعقاب” خارج مسابقة مهرجان المسرح العربي، وهي من أداء وإنتاج نقابة المهن التمثيلية، عن رواية دوستويفسكي، إعداد وإخراج محمود الحسيني.

ناقش العمل المسرحي عدة قضايا مهمة ولعل أهمها هو أسم العمل نفسه وهي فكرة “الجريمة والعقاب” حيث يرى “روديون راسكولينكوف” بطل العمل أن العظماء وحدهم هم من يرتكبون الخطايا أو الجرائم من أجل الصالح العام متخذًا لذلك مثال في “نابليون” الذي قام بأبشع الجرائم وقتل مئات الآلاف من البشر ولكن بعد موته أقيمت الكنائس والميادين باسمه.

وتتناول المسرحية كذلك تأثير الفقر والجوع والمرض على الشخص، فشاب واعد كـ"روديون" قد ترك خلفه عائلته ليذهب إلى مدينة بطرسبرغ ليدرس القانون ولكنه يتعمد الرسوب لـ 8 سنوات خوفًا من المستقبل، فهو يعلم أن شاب فقير مثله لن يجد فرصة عمل.

ويرى الشاب تأثير الفقر على من حوله، متمثلًا في أخته الصغيرة التي تقرر فجأة الزواج برجل يكبرها 20 عامًا على أمل إنقاذ الأسرة من الفقر، أو في “سونيا” ابنة صديقه السكير “مار ميلادوف”، والتي تضطر لبيع جسدها لتحضر لوالدها الدواء والذي يدفعه إلى قتل إليونا المرابية العجوز التي تستغل المحتاجين معتقدًا أنه بقتلها سيعيد توزيع الأقدار وتخلص أسرته من الفقر، ولكنه يعيش بعدها صراعا نفسيا مريرًا يعذبه أكثر من الجريمة نفسها.

يقبض خطأ على “فوانوف”، شقيق العجوز البريء والمتأخر عقليا، فيزداد شعور “راسكولينكوف” بالذنب، بالأخص أنها كان الصديق الوحيد له في المدينة الكبيرة والموحشة، تصبح سونيا ملجأ “روديون” الروحي والإنساني فهي الوحيدة التي تفهم صراعه الداخلي وتحثه على الاعتراف والخلاص في مواجهة المحقق الذكي “بورفيري” ينهار “راسکولينكوف” تحت ثقل الحقيقة التي تطارده، ومع ضغط “سونيا” وإحساسه بالذنب تجاه “فوانوف”، يدرك أن العقاب هو طريق الخلاص تنتهي المسرحية بإيماءة نحو التوبة، حيث يواجه “راسكولينكوف” خطيئته ويبدأ رحلة التكفير.

ولفت الانتباه كذلك الاستخدام الذكي “للتابوت” على خشبة المسرح، فبدأت المسرحية به و"روديون" يستلقي بداخله ليستمر مع المشاهد في جميع مشاهد المسرحية فيتحول بسلاسة من مسوي البطل الأخير إلى سريره ثم دولابه ثم مكتب المحقق وحتى “البار” الذي كان يسكر به البطل مع صديقه.

