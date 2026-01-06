الفنون التشكيلية تفتتح معرضا جديدا للفنان هشام عبدالله

18 حجم الخط

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن افتتاح معرض تشكيلي جديد للفنان هشام عبدالله بقاعة الباب سليم، بـ دار الأوبرا المصرية، وذلك في تمام الساعة الـ 6 مساءً يوم الثلاثاء الموافق 13 يناير الجاري.

ومن المقرر أن يستمر معرض الفنان هشام عبدالله حتى 24 من يناير 2026، على أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميًا من الساعة الـ 9 صباحًا وحتى الـ 9 مساءً ما عدا يوم الجمعة.

الفنان هشام عبد الله

يعد الفنان هشام عبد الله من أبرز رواد المدرسة التجريدية التعبيرية، حيث تتجلى بصمته الفنية في مجالات النحت والتصوير والرسم على حد سواء، وتتمحور فلسفته الإبداعية حول "ثنائية الكون" المتمثلة في العلاقة بين آدم وحواء، إذ يعتبر العنصر الآدمي الركيزة الأساسية في الطبيعة.

وينعكس هذا الشغف في أعماله التي تغوص في أعماق النفس البشرية، مستكشفةً التعقيدات النفسية والغموض والتقلبات الوجدانية التي تشكل شخصية الفنان وتمنح أعماله أبعادًا إنسانية عميقة.

وحصل هشام عبدالله على دكتوراه الفلسفة في التربية الفنية من جامعة حلوان عام 2009، مما صقل وعيه الفني وجعله يكرس جهده للقضايا المجتمعية الكبرى، وقد تجلى هذا الالتزام في مشروعه الفني حول قضية "الهجرة غير الشرعية"، حيث قدم معرضا استثنائيا ضم عشرات الأعمال النحتية والتشكيلية التي جسدت هذه المأساة الإنسانية برؤية فنية ملهمة، محولًا الأزمات الواقعية إلى طاقة إبداعية بصرية.

وحظيت تجربة هشام عبد الله بتقدير محلي ودولي واسع، حيث شارك في عدد من المحافل العالمية مثل بينالي القاهرة الدولي للخزف، وسمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، ومعارض دولية في أثينا، بكين، إيطاليا، والبرتغال.

وقد توج هذا المشوار بالعديد من الجوائز المرموقة وشهادات التقدير، كما استقرت أعماله في مقتنيات رسمية لدى متحف الفن المصري الحديث ومتاحف دولية، بالإضافة إلى مقتنيات خاصة في دول عدة منها فرنسا والولايات المتحدة والسعودية، مما يؤكد عالمية لغته الفنية وتأثيرها العابر للحدود.

