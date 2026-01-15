اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الفرنسي لبحث تطورات إيران وجرينلاند

18 حجم الخط

يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، اجتماعًا طارئًا لمجلس الدفاع، لبحث مستجدات الأوضاع في إيران، إلى جانب التطورات المتعلقة بجزيرة جرينلاند ذاتية الحكم التابعة للدنمارك، في ظل تصاعد التوترات الدولية حول الإقليم القطبي.

توجيه ضربات ضد إيران

ويُعقد الاجتماع برئاسة ماكرون وبمشاركة عدد من الوزراء وقادة المؤسسة العسكرية، وذلك على خلفية تلميحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية توجيه ضربات ضد إيران، فضلًا عن الخلاف الذي أعقب الاجتماع الأخير بين مسؤولين أمريكيين ودنماركيين بشأن جرينلاند، وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية.

بحث تفاصيل مشاركة القوات الفرنسية ضمن بعثة أوروبية مرتقبة في جرينلاند

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الفرنسي، عقب الاجتماع، إلى قاعدة إيستر الجوية جنوب فرنسا، لبحث تفاصيل مشاركة القوات الفرنسية ضمن بعثة أوروبية مرتقبة في جرينلاند، التي تُعد منطقة ذات أهمية استراتيجية وتتمتع بموارد معدنية واسعة.

وتستعد فرنسا، إلى جانب ألمانيا والسويد والنرويج والدنمارك، لنشر قوات عسكرية في جرينلاند ضمن مهمة استطلاعية تهدف إلى تعزيز الحضور الأوروبي في المنطقة القطبية الشمالية.

اجتماع فى البيت الأبيض

وكان ماكرون قد أعلن عبر منصة X أن أولى الوحدات العسكرية الفرنسية بدأت بالفعل في التحرك، على أن تلحق بها وحدات أخرى لاحقًا. ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع عُقد، أمس الأربعاء، في البيت الأبيض، جمع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن بمسؤولين أمريكيين.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الدنماركي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُبدي رغبة واضحة في السيطرة على جرينلاند، بينما شدد ترامب من جانبه على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جرينلاند لأسباب تعلق بالأمن القومي، معربًا في الوقت ذاته عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى حل بشأن مستقبل الجزيرة ذات الأهمية الاستراتيجية.

