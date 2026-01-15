الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط
أسعار الطوب والزلط
18 حجم الخط

أسعار الطوب والزلط، شهدت أسعار الطوب والزلط حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية، حسب التحديثات والمتابعة في السوق المصرية صباح اليوم الخميس الموافق 15 يناير 2026.

وتستعرض «فيتو» أسعار الطوب والزلط بمختلف أنواعهما في السوق المصرية، وفق آخر التحديثات والمتابعة في السوق المحلية.

أسعار الطوب والزلط، فيتو 
أسعار الطوب والزلط، فيتو 

أسعار الطوب حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلية

• الطوب الأحمر (ألف طوبة): سجل سعره حوالي 1,550 جنيه.
• الطوب الأسمنتي المصمت (ألف طوبة): بلغ نحو 2,200 جنيه.
• الطوب الاسمنتي المفرغ: وصل إلى 13,340 جنيه للألف.
• الطوب الخفيف: سجل نحو 2,257 جنيه للألف.

أسعار الطوب والزلط، فيتو 
أسعار الطوب والزلط، فيتو 

أسعار الزلط حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلية

• الزلط العادة: سجل سعر المتر حوالي 300 جنيه.
• الزلط المخصوص: سجل نحو 375 جنيهًا للمتر.

•الزلط السن: وصل إلى 340 جنيهًا.

أنواع الطوب المتداولة في السوق

تنقسم أنواع الطوب المتداولة في السوق المصرية إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها:
الطوب الأحمر:
يُستخدم في بناء الحوائط والأساسات، ويتميز بانتشاره الواسع وتعدد مقاساته.
الطوب الأسمنتي:
يدخل في الأعمال الإنشائية التي تتطلب قوة تحمل أعلى، ويتميز بصلابته.
الطوب الأبيض (الخرساني):
يُستخدم في العزل والبناء الخفيف، ويتميز بخفة وزنه وسهولة تركيبه.

أسعار الطوب والزلط، فيتو 
أسعار الطوب والزلط، فيتو 

أنواع الزلط المتداولة في السوق

تنقسم أنواع الزلط المتداولة في السوق المصرية إلى عدة أنواع، من أبرزها:
الزلط الكبير:
يُستخدم في أعمال الخرسانة وصب القواعد والأساسات.
الزلط الصغير:
يدخل في الخلطات الخرسانية وأعمال البناء المختلفة.
الزلط الفينو:
يُستخدم في الخرسانة المسلحة التي تتطلب تماسكًا أعلى.

العوامل المؤثرة على أسعار الطوب والزلط

تتأثر أسعار الطوب والزلط بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:
• تكلفة النقل والوقود
• أماكن التصنيع والمحاجر
• حجم الطلب من شركات المقاولات
• القرب أو البعد عن مناطق العمران
• حجم المعروض في السوق المحلية

الطوب والزلط ودورهما في الاقتصاد

يساهم قطاع صناعة وتوريد الطوب واستخراج الزلط في دعم قطاع البناء والتشييد، ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية في مختلف المحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الطوب والزلط أسعار الزلط أسعار الطوب الطوب الاسمنتي الطوب الاحمر صباح اليوم الخميس

مواد متعلقة

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء

سعر صرف الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي بختام التعاملات

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الأربعاء

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي مساء اليوم

آخر تطورات سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء 14-1-2026
ads

الأكثر قراءة

السيسي: نتطلع لمضاعفة عدد المدارس اليابانية في مصر

6 أندية تسعى لحسم تذكرة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

الحكومة توضح أسباب استمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام

تنمية المشروعات يفتتح النسخة 29 من معارض "صنع في دمياط" بسوهاج

تفاصيل طلب مناقشة أمام الشيوخ يحذر من تأثير ورد النيل على منظومة الري

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

إعلان نتيجة تظلمات مسابقة معلم مساعد لغة عربية (رابط رسمي)

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الريال العماني في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية: معجزة الإسراء والمعراج حدث تاريخي ومكافأة للنبي (فيديو)

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بالتغيير إلى الأفضل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية