الليلة، العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده" لـ أشرف عبد الباقي

يقام مساء اليوم الثلاثاء، العرض الخاص لـ فيلم “ده صوت إيه ده؟” للفنان أشرف عبد الباقي والفنان محمود ماجد، وذلك في أحد سينمات مدينة 6 أكتوبر، فيما يعرض الفيلم عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وفيلم “ده صوت إيه ده”،  تأليف محمود ماجد وإخراج محمد ربيع ومنتج منفذ عادل أبو النصر.

وتأتي أغاني الفيلم من ألحان محمد عبد الواحد، وموسيقى محمد نوارة وتدور أحداث الفيلم حول رحلة غنائية مختلفة وجديدة.

 

ويعد هذا التعاون الرابع بين المخرج محمد ربيع والفنان محمود ماجد بعد سلسلة من الأفلام القصيرة التي حققت انتشارًا واسعًا عبر يوتيوب.

وكان الفنان أشرف عبد الباقي قد احتفل في وقت سابق بتكريمه بمهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس، حيث نشر عددا من الصور أثناء التكريم، ووجه الشكر لإدارة المهرجان حيث قال: “أشكر رئيس المهرجان جمال ياقوت، ومهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس على تكريمهم لي”. 

