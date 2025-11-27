الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عرض مسلسل "بيت بابا" لمحمد أنور عقب انتهاء موسم رمضان المقبل

محمد أنور
محمد أنور
18 حجم الخط

قرر فريق عمل مسلسل “بيت بابا”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد أنور، عرض العمل عقب انتهاء سباق موسم دراما رمضان المقبل.

مسلسل بيت بابا

وكشف مصدر من داخل المسلسل في تصريحات خاصة لفيتو، أنه منذ البدء في مشروع مسلسل “بيت بابا” كان القرار عدم عرضه في موسم رمضان 2026، خاصة أن المسلسل ينتمي إلى المسلسلات الطويلة، ويصل عدد حلقاته إلى 50 حلقة.

وأضاف المصدر أن أبطال المسلسل قد بدأوا تصوير المشاهد الأولى منه منذ أيام قليلة، ولن يتم اللحاق بسباق رمضان، كما أن العمل من المفترض أن يعرض بشكل يومي عبر إحدى القنوات الفضائية وبعض المنصات الإلكترونية، ولن يتم تقسيمه إلى جزئين.

شايما الشريف تنضم لمسلسل بيت بابا

من جانب آخر انضمت الفنانة الشابة شايما الشريف إلى أبطال مسلسل بيت بابا، وتلعب فيه شايما دور صاحبة شركة دعايا واعلان ترتبط بعلاقة حب مع شقيق محمد أنور  و تحدث صراعات نتيجة لهذه العلاقة ونشاهد تأثيرها ومصيرها طوال الحلقات.

أبطال مسلسل بيت بابا

ويشارك في البطولة بجانب محمد أنور، محمد محمود، انتصار، رانيا محمود ياسين، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز نجوم الوسط الفني، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

 كما شارك في كتابة العمل عدد من المؤلفين بينهم: شريف يسري، محمد فتحي، أنس نيلي، تحت إشراف عام أمين جمال.

آخر أعمال محمد أنور

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد أنور، مسلسل “ديبو”، الذي عرض على إحدى المنصات الألكترونية وحقق نجاحًا كبيرًا، وكانت تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية مدير أحد الفنادق الذي تسكنه الأشباح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد أنور مسلسل بيت بابا محمد محمود مسلسلات رمضان 2026 رانيا ياسين شايما الشريف أبطال مسلسل بيت بابا

مواد متعلقة

سر ظهور أحمد مكي في الحلقة الأخيرة من مسلسل "كارثة طبيعية" (فيديو)

محمد أنور ينتهي من تصوير دوره بمسلسل "سنجل ماذر فاذر"

الأكثر قراءة

مدبولي يكشف تفاصيل رسالة السيسي بشأن تنمية الصعيد

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

توقيع عقد إنشاء مجمع متكامل للصناعات الكيميائية الفوسفاتية بتكلفة استثمارية مليار دولار

بعد وفاة المذيعة هبة الزياد، لماذا يحدث الموت أثناء النوم؟

تحديث أسعار الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل بداية من يناير المقبل

صناع فيلم "كان يا ماكان في غزة": أردنا كشف حياة الغزيين قبل المأساة

تعرف على الخطوات التالية لمرحلة فرز الأصوات بانتخابات النواب (إنفوجراف)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على تسهيل قرض بمبلغ 4 مليارات دولار

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في الأسواق المصرية اليوم الخميس

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يدخل الجنة أصحاب أسماء محمد أو أحمد؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالرزق والسعادة

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض، أذكار بالكتاب والسنة النبوية لا تفوتك

المزيد
الجريدة الرسمية