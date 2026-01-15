أبو العلا من ضريح عبد الناصر: الزعيم ما زال حيًا في وجدان المصريين

18 حجم الخط

قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، إن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ما زال حيًا في قلوب جميع المصريين، رغم مرور 53 عامًا على وفاته، مؤكدًا أن حضوره لا يزال متجذرًا في الوجدان الوطني والعربي.

وأضاف أبو العلا، في تصريح خاص لـ«فيتو» من أمام ضريح الزعيم اليوم، أن جمال عبد الناصر يعيش في قلوب المصريين كافة، حتى من لم يعاصروه، نظرًا لأن إنجازاته ما زالت تمثل علامة بارزة في مختلف مناحي الحياة، وتركت أثرًا عميقًا في التاريخ المصري والعربي.

وأوضح رئيس الحزب العربي الناصري أن مشروع عبد الناصر النهضوي يُعاد تنفيذه اليوم في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة بناء الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن ما تشهده مصر حاليًا من إنجازات على أرض الواقع يعد خير دليل على استمرارية هذا المشروع الوطني.

وتابع أبو العلا أن ذكرى ميلاد جمال عبد الناصر تمثل مناسبة لاستعادة الحلم العربي كمشروع واضح المعالم، خاصة أن عبد الناصر قاد مصر بروح قومية جعلت من القاهرة قلبًا نابضًا لقضايا الأمة العربية، وداعمًا رئيسيًا لحركات التحرر، ومواجهًا للهيمنة، ورافعًا لراية الكرامة العربية في زمن بالغ الصعوبة، مؤكدًا أن سياساته لم تكن مجرد شعارات، بل مواقف عملية دفعت مصر ثمنها دفاعًا عن الاستقلال والقرار الوطني.

وأشار إلى أنه رغم مرور 108 أعوام على ميلاد الزعيم، سيظل جمال عبد الناصر رمزًا لمرحلة آمنت بقدرة الأمة العربية على أن تكون صاحبة قرار، لا مجرد ساحة صراع.

وفي السياق ذاته، شهد ضريح الزعيم جمال عبد الناصر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم توافد العشرات من أبناء الشعب المصري من مختلف المحافظات، لإحياء ذكرى ميلاده واستحضار مسيرته الوطنية.

ويُذكر أن جمال عبد الناصر وُلد في 15 يناير عام 1918 لأسرة من الطبقة المتوسطة، وشهدت مسيرته السياسية محطات تاريخية فارقة أثرت في تاريخ مصر والعالم العربي. وكانت مشاركته في حرب فلسطين عام 1948، ضمن كتيبة المشاة السادسة، من أبرز التجارب التي شكلت وعيه السياسي، حيث كشفت له الحرب ضعف الاستعدادات العسكرية وفضيحة الأسلحة الفاسدة، التي اعتُبرت من الأسباب الرئيسية لهزيمة الجيش المصري آنذاك.

كما ساهمت الأوضاع الاجتماعية الصعبة، وانتشار الإقطاع والطبقية والظلم، في بلورة دور الضباط الأحرار، الذين قادوا ثورة 23 يوليو 1952، وكان جمال عبد الناصر أحد أبرز قادتها، لتُعلن الجمهورية عام 1953، وتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ مصر الحديث.

