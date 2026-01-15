شديدة ويصعب صدها، توفيق عكاشة يكشف موعد الضربة الأمريكية لإيران

18 حجم الخط

الضربة الأمريكية ضد إيران، كشف الإعلامي توفيق عكاشة موعد الضربة العسكرية التي ستوجهها أمريكا إلى إيران، وخاصة بعد أن خالفت الولايات المتحدة الأمريكية توقعات العديد من الخبراء والمراقبين، الذين كانوا يتوقعون أن الضربة الأمريكية على إيران كانت ستتم أمس الأربعاء، وذلك بعد الشواهد التي حدثت وكانت تدعم ذلك التوقع.

موعد الضربة الأمريكية على إيران

وأكد توفيق عكاشة أن أمريكا ستوجه ضربتها العسكرية إلى إيران، خلال السويعات المقبلة، وستكون الضربة شديدة، وتستخدم فيها أمريكا حروب الجيل السادس، مشيرًا إلى أن إيران لن تستطيع التعامل مع هذه الضربة.

وقال توفيق عكاشة بشأن تأجيل أمريكا ضربتها العسكرية المحتملة ضد إيران: “لم يفعل شيئا ولكنه سوف يوجه ضربة خلال السويعات القادمة”.

وأكد توفيق عكاشة “هناك إحتمال أن توجه ضربة شديدة للنظام الإيراني الليلة ولن تستطيع إيران التعامل معها حيث إنها سوف تشمل حروب الجيل السادس. والله أعلى وأعلم”.

أمريكا تستعد لضربة عسكرية ضد إيران خلال ساعات، فيتو



وسأله أحد متابعيه عن حروب الجيل السادس، قائلًا: "أعرف الجيل الخامس الحرب السيبرانية، ممكن نبذة عن الجيل السادس من الحروب دا شكله هيكون عامل إزاى وإيه أدواته".

فرد توفيق عكاشة قائلًا: “السادس هو الحروب الإلكترونية أما الخامس، فهو ثمار الحروب الاجتماعية”.

استمرار التصعيد الأمريكي ضد إيران

جدير بالذكر أن هناك حالة من التصعيد الأمريكي ضد إيران، والذي ينبئ عن احتمالية توجيه ضربة عسكرية أمريكية وشيكة ضد إيران، فقد قامت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، بإجلاء عدد غير محدد من الأفراد غير الأساسيين من قاعدة العديد الجوية في قطر، في خطوة تعكس تصاعد التوترات مع إيران.

وجاء ذلك بالتزامن مع التأكيد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيارات عسكرية محتملة، بذريعة الاحتجاجات من قبل الإيرانيين على النظام بالداخل الإيراني.

ضربة أمريكية وشيكة ضد إيران، فيتو



كما أشار مسؤولون عسكريون أمريكيون إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، نقلت بعض أفرادها من قاعدة العديد القطرية، بسبب ارتفاع مستوى التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، نتيجة حملة الحكومة الإيرانية ضد المتظاهرين، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

أمريكا تستعد لشن ضربة عسكرية ضد إيران

وكشفت تقارير صحفية غربية أن استعدادات واشنطن لشن ضربة عسكرية ضد إيران لم تتوقف، وأن وزارة الدفاع الأمريكية تعد خيارات لشن عمل عسكري على إيران، وفقًا لشبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية.

ترامب يدرس ضرب إيران، فيتو

كما كشفت “إن بي سي” أن الاستعدادات لتدخل أميركي عسكريًا محتمل أن يتم هذا الأسبوع، برغم تصريحات دونالد ترامب التي هدأت المخاوف قليلا من احتمال شن هجوم عسكري.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض عن شن ضربة ضد إيران: “جميع الخيارات متاحة للرئيس لمعالجة الوضع في إيران”.

وذكر تقرير (إن بي سي) الأمريكية أن البنتاجون “وضع خيارات مخصصة لتحقيق أهدافه العسكرية” في حال شن ضربات ضد إيران، ومن المقرر عرض هذه الخيارات على ترامب.

كما أشارت الشبكة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إلى أن ترامب أوضح لفريق الأمن القومي أهدافه من أي عمل عسكري أمريكي في إيران.

