خالد كمال عن "قسمة العدل": دراما عائلية متشعبة

تحدث الفنان خالد كمال عن دوره وكواليس مسلسل "قسمة العدل" المقرر عرضه على قناة "ON" بداية من يوم السبت المقبل 17 يناير.

قال كمال خلال لقاء مصور نشرته منصات قناة "ON"، إنه يحب الأدوار وتقديم الشخصيات المختلفة، لأن الجمهور أصبح لديه قدر من الوعي، ليشاهد أدوار الممثل ويحبه في كل ما يقدمه.

وتابع إنه تحمس للمشاركة في "قسمة العدل" بسبب فريق العمل وفكرة المسلسل نفسها التي تناقش فكرة "قسمة العدل" والميراث والعائلة، واصفًا المسلسل بأنه دراما عائلية متشعبة.

مسلسل قسمة العدل

يدور مسلسل "قسمة العدل" في إطار درامي اجتماعي مشوق، حيث يفتح ملفات شائكة في المجتمع المصري، أبرزها قضية المساواة في الميراث بين الذكور والإناث، وما يتبعها من صراعات عائلية تضع الروابط الأسرية في اختبار صعب أمام المصالح المادية.

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، بينهم: رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، دعاء حكم، كريم العمري، وعلاء قوقة، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.

إيمان العاصي

وتلعب إيمان العاصي خلال العمل شخصية مريم التي تعيش مع زوجها ولكن لظروف خارجة تطلب الطلاق منه، وتعود لمنزل والدها لتسكن مع أشقائها الثلاثة وتعمل في المحاماة، وترفع قضية لمساواتها في الميراث مع إخوتها الذكور، مما يجعل القضية حينها حديث وسائل الصحافة والإعلام.

