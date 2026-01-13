بعد انسحاب رامي جمال، تامر علي يعلن استقالته من جمعية الملحنين

18 حجم الخط

أعلن الملحن تامر علي استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر الفيسبوك.

وقال “علي”: تمت الاستقالة من جمعية المؤلفين والملحنين الحمدلله.

الاستقالة من جمعية المؤلفين والملحنين

وكان عدد من الفنانين أعلنوا مسبقا انسحابهم من جمعية المؤلفين والملحنين، ومن بينهم رامي جمال.

وكان قد كشف الفنان رامي جمال ، لأول مرة عن سبب انسحابه من جمعية المؤلفين والملحنين بعدما كتب في شهر أبريل الماضي “جمعية المؤلفين والملحنين أشوف وشكم بخير”.

وقال رامي جمال : “جمعية المؤلفين والملحنين، أصبحت تتنازل عن حقوق المبدعين، ولم تعد تحمي حقوقهم من حيث الضرائب المتعددة”.

وكان قد اجتمع الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية مع الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين والشاعر تامر حسين والملحن عمرو مصطفى، لوضع حلول جذرية لأزمة عقود التنازل التي كانت سببًا في غضب المؤلفين والملحنين.

وعلق فوزي إبراهيم على ما دار في الاجتماعي في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك قال خلاله: “ اجتمعنا مع قيادات الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية والوزير الدكتور هشام عزمي، وتمت الاستجابة لكل ما طلبناه وألغيت كل الاستغلالات، وسوف تفاجأون بصياغة قانونية شديدة الإنصاف ومرتكزة على ثوابت كلها في صالحكم بأكثر مما تظنون إن شاء الله، وسوف تعلن هذه الصياغة بعد لقاء ثان سوف يتم بعد أسبوع”.

وقال عمرو مصطفى: “ تشرفت اليوم أنا وزملائي بلقاء الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، وكان النقاش كله منصبا على حماية حقوق المؤلفين والملحنين وصون الإبداع المصري”.

وأضاف: “ما شاهدناه اليوم يؤكد أننا أمام عصر جديد في مصر لحماية الملكية الفكرية، بعزيمة واضحة من الدولة على دعم المبدعين والحفاظ على حقوقهم، ونصيحتي لإخواتي وزملائي المؤلفين والملحنين، انتظروا أسبوعا أو اثنين قبل أي خطوة جديدة في التسجيل أو التوقيع، حتى نضمن أن كل الإجراءات تخدم مصلحتنا وتحفظ حقوقنا بشكل كامل، وبهذا التعاون، نحن ندخل مرحلة تاريخية يكون بها احترام أكبر للإبداع وحقوق المبدع المصري”.

