وليد قانوش يعلن انتهاء مهام عمله بوزارة الثقافة وعودته للتدريس

أعلن الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، عن انتهاء رحلة عمله بوزارة الثقافة المصرية، والتي امتدت على مدار 15 عاما، تولى خلالها مناصب قيادية بارزة بها.

وكشف الدكتور وليد قانوش عن خطوته القادمة، مؤكدا عودته بدءا من الغد لممارسة مهنته الأساسية أستاذا لفن التصوير، والتفرغ التام لتجربته الفنية الخاصة، معربا عن أمله في الاستمرار في خدمة الوطن من خلال موقعه الأكاديمي والإبداعي.

وفي بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استعرض قانوش محطات مسيرته المهنية التي بدأت بتكليفه بإدارة مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، وهي المهمة التي استمرت لأكثر من 11 عام، وصولا إلى رئاسته لقطاع الفنون التشكيلية، وتوليه مسؤولية الإشراف على صندوق التنمية الثقافية.

وأعرب قانوش عن اعتزازه بالعمل تحت قيادة كوكبة من وزراء الثقافة، خص منهم بالذكر الدكتور عماد أبو غازي، الذي منحه ثقته الأولى بتكليفه بإدارة مركز الإبداع، والدكتورة نيفين الكيلاني، التي شرفته برئاسة قطاع الفنون التشكيلية والإشراف على صندوق التنمية الثقافية، مثمنا دعمها الكامل له طوال فترة تحملها المسؤولية.

ووجه الدكتور وليد قانوش رسالة شكر لجميع الكوادر التي رافقته في رحلته، مشيدا بتفاني فريق عمل مركز الحرية للإبداع، والجهود المخلصة للعاملين بصندوق التنمية الثقافية.

