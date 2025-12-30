الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

ريان كوجلر عن BLACK PANTHER 3: متحمس للغاية لهذا الفيلم

BLACK PANTHER، فيتو
BLACK PANTHER، فيتو
تحدث المخرج والكاتب الأمريكي ريان كوجلر، عن فيلم الجزء الثالث من سلسلة أفلام BLACK PANTHER.

وقال ريان، في تصريحات صحفية،:"أنا متحمس للغاية لهذا الفيلم.. هذه هي الحقيقة... لقد أتيحت لي الفرصة أيضًا للتعبير عن شعور إنساني لا مفر منه، ألا وهو شعور الظلم [في فيلم واكاندا للأبد]".

مفاوضات بين استوديوهات مارفل ودينزل واشنطن لضمه لعام الأبطال الخارقين

وكشفت تقارير صحفية، أن استوديوهات مارفل تجري مفاوضات في الوقت الحالي، مع الممثل دينزل واشنطن، للانضمام لعام مارفل للأبطال الخارقين.

وذكرت التقارير، أنه حال انضمام دينزل واشنطن لعالم مارفل، فإنه سيجسد شخصية Magneto، خلال أحداث فيلم "Black Panther 3" مفاوضات بين استوديوهات مارفل ودينزل واشنطن لضمه لعام الأبطال الخارقين.

الجزء الثالث لفيلم BLACK PANTHER

وبدأت استديوهات مارفل في إنتاج الجزء الثالث من أفلام السلسلة الشهيرة.

ويعكف المخرج “رايان كوجلير” حاليا، على العمل في مراحل التطوير الأولية للشكل العام الذي سيكون عليه الجزء الثالث.

فيما قال الممثل مايكل بي جوردان مؤدي شخصية Killmonger، والتي ظهرت في الجزء الأول وحققت نجاحا كبيرا، بأنه يتوقع أن يعود مرة آخرى للعمل مع استديوهات مارڤل، وذلك وسط تكهنات بعودته في الجزء الثالث.

