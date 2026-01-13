عصام عمر يصور مشاهد من مسلسله في رمضان 2026 بشوارع وسط القاهرة

18 حجم الخط

انتهي الفنان الشاب عصام عمر من تصوير عدد من مشاهد مسلسل عين سحرية في شوارع وسط القاهرة، وذلك تمهيدا لعرضه في رمضان 2026

مسلسل عين سحرية

يشارك في بطولة المسلسل كل من عصام عمر، وباسم سمرة، ومحمد علاء، وسما إبراهيم، وفاتن سعيد، وولاء الشريف، وجنا الأشقر، وعمر الشريف، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود.

وكان آخر أعمال عصام عمر فيلم سيكو سيكوالذي شارك فيه مع الفنان طه الدسوقي وحصل العمل علي إيرادات عالية أثناء طرحه بدور العرض السينمائية.

قصة فيلم سيكو سيكو

قصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

أبطال فيلم سيكو سيكو

فيلم “سيكو سيكو” بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

وفي وقت سابق انتهى الفنان عصام عمر من تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل “عين سحرية” بعدد من الشوارع والمناطق العامة بالقاهرة والجيزة، ومن المفترض أن يستكمل تصوير المشاهد المتبقية من المسلسل داخل أحد الاستوديوهات الخاصة خلال الفترة القادمة.



ومن المفترض أن يعرض مسلسل “عين سحرية” عبر عدد من القنوات الفضائية والمنصات خلال شهر رمضان المقبل.

ويشارك فى بطولة المسلسل إلى جانب عصام عمر، كل من: باسم سمرة، عمرو عبدالجليل، چنا الأشقر، سما إبراهيم ومن تأليف هشام هلال وإخراج السدير مسعود.

