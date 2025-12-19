تركي آل الشيخ يقطع الجدل: لا علاقة لموسم الرياض بإنتاج فيلم أم كلثوم «الست» والفيلم مصري 100%

18 حجم الخط

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية حقيقية إنتاج الهيئة للفيلم المصري عن حياة كوكب الشرق أم كلثوم “الست”.

وأوضح تركي آل الشيخ في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “توضيح بشأن فيلم “الست”، إشارة إلى ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والحسابات حول إنتاج وإخراج وإعداد فيلم “الست”"

وأوضح آل الشيخ: “لا صحة لما يُشاع عن أي دور لـ موسم الرياض في إنتاج أو إخراج أو إعداد الفيلم، ودور موسم الرياض اقتصر على الرعاية فقط، وجاء ذلك بعد الانتهاء من إنتاج الفيلم، دون أي تدخل في تفاصيله الفنية أو الإدارية”.

وأكد أن الفيلم حاصل على التراخيص الرسمية من الرقابة في جمهورية مصر العربية، مشيرًا: "وأي ملاحظات أو إشكالات رقابية "إن وُجدت" هي من اختصاص الجهات المختصة في مصر".

وشدد المستشار على أن الفيلم إنتاج مصري بالكامل بنسبة 100%، حيث تم العمل عليه من خلال شركات إنتاج مصرية، مؤكدًا أنه لا توجد له شخصيًّا، أو لـ"موسم الرياض"، أي علاقة مباشرة بهذا العمل من حيث الإنتاج أو الإعداد أو التنفيذ.

وأضاف: “الزج باسمي أو باسم موسم الرياض على أنهما جزء من صناعة الفيلم أمر غير دقيق ولا يستند إلى معلومات صحيحة، فالمخرج، الكاتب، أبطال الفيلم، والشركة المنتجة جميعهم مصريون”.

واختتم آل الشيخ بالتأكيد أن موسم الرياض أول من كرم كوكب الشرق، فقال: “موسم الرياض أول من كرم الفنانة القديرة أم كلثوم، وهذا موضع تقدير واحترام، لكنه لا يعني الارتباط بإنتاج هذا الفيلم، وهذا التوضيح لوضع الأمور في إطارها الصحيح، والتمييز بين الرعاية والدور الإنتاجي الفعلي”.

