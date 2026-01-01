أحمد السقا: سليمان عيد مش هيتحاسب وداخل الجنة وعلى مسؤوليتي الشخصية (فيديو)

18 حجم الخط

بالدموع تحدث الفنان أحمد السقا عن علاقته بالراحل سليمان عيد، كاشفًا السبب وراء عدم نزوله إلى قبره لدفنه بيده كما يفعل مع باقي أصدقائه.

قال أحمد السقا لبرنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي: "مش رغبة، ولما بدأت معايا كانت بالصدفة، وكنت خايف وقتها، وبعمل كدا من وأنا في أولى إعدادي، وأنا اللي دفنت جدي الله يرحمه، فيه واحد بس اللي ما قدرتش أنزل معاه وأدفنه.. قعدنا مع بعض 26 سنة وكان هزارنا تقيل مع بعض، وحتى الدكتور أشرف زكي كان مستغرب مني وقتها جدًّا، وقلت له أنا رجلي مش شايلاني وأول مرة أعرف هذا المصطلح".

وتابع: “الدكتور أشرف زكي قال لي يعني مش هتنزل تدفن سليمان عيد، قلت له لا.. هدفن نفسي إزاي، الله يرحمه ويحسن إليه، سليمان عيد نموذج مش هيتحاسب وداخل الجنة وعلى مسؤوليتي الشخصية، أنا عشت معاه أكتر من أهله، وعاش في بيتي أكتر ما عاش مع أي حد”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.