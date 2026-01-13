مخرج «بابا» بالمسرح العربي: أعمالي يشارك فيها فنانون من مختلف الدول العربية

18 حجم الخط

تعرض المسرحية الإماراتية “بابا” على مسرح السلام مساء غد الأربعاء، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، التى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وتستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الجاري.

وعقدت الندوة الحادية عشرة من فعاليات المهرجان، عن العرض الإماراتي «بابا» من إخراج محمد العامري، صباح اليوم الثلاثاء، وأدارها الكاتب الصحفى يسري حسان، بحضور المخرج غنام غنام مسؤول المجال الإعلامي للمهرجان.

تحدث مخرج العرض الإماراتي «بابا» محمد العامري، وقال: عملنا على العرض بشكل شاق، وسعينا لإستغلال كل الإمكانيات ليخرج العمل بشكل مشرف، مشيرا إلى أن العروض التى يقدمها معظمها يشارك فيها فنانون من مختلف الدول العربية، والهدف هو استمرار التجربة للتأثر بكل هؤلاء، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم لتنشئة جيل جديد مكتسب لكل هذه الخبرات.

وأضاف العامري، أن العرض يعد تجربة مختلفة عن كل أعماله، من حيث الفكرة والمعالجة والأسلوب، وهو قصة تحكى الكثير من الأحداث بين أب وأبنائه، متمنيا أن يقدم نصا عالميا بشرط أن يقدم فيه جديد يضاف إلى رصيد أعماله، وأوضح أنه عمل مع الفنان الكبير عبدالله المناعي، وتعلم منه الكثير فى حياته الخاصة والفنية والثقافية.

وتحدث فريق العمل الحاضر فى منصة الندوة، «الفنان أحمد الجسمي، الفنان عبدالله مسعود، أمانى بلعج»، عن أعمالهم السابقة، مؤكدين على أن العرض تجربة جديدة أسعدتهم كثيرا، وأن النص يحتوى على تفاصيل جميلة تشعر الفنان بجمال المسرح، معربين عن سعادتهم بالمشاركة فى المهرجان.

