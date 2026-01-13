الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أشرف عبد الباقي يحتفل بفيلمه"ده صوت إيه ده" ورامي إمام وهشام ماجد أبرز الحضور (صور)

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال بالعرض الخاص، فيتو
18 حجم الخط

احتفل الفنان أشرف عبد الباقي بالعرض الخاص لفيلم “ده صوت ايه ده”  ويشاركه البطولة محمود ماجد شقيق هشام ماجد وذلك داخل أحد المولات الكبرى بالشيخ زايد.

وحرص على حضور العرض الخاص كل من رامي إمام ومحمد دياب وهشام ماجد لدعم شقيقه محمود.

أغاني الفيلم

 

وتأتي أغاني الفيلم من ألحان محمد عبد الواحد، وموسيقى محمد نوارة وتدور أحداث الفيلم حول رحلة غنائية مختلفة وجديدة.

ويعد هذا التعاون الرابع بين المخرج محمد ربيع والفنان محمود ماجد بعد سلسلة من الأفلام القصيرة التي حققت انتشارًا واسعًا عبر يوتيوب.

الفنان أشرف عبد الباقي 

وكان الفنان أشرف عبد الباقي قد احتفل في وقت سابق بتكريمه بمهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس، حيث نشر عددا من الصور أثناء التكريم، ووجه الشكر لإدارة المهرجان حيث قال: “أشكر رئيس المهرجان جمال ياقوت، ومهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس على تكريمهم لي”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف عبد الباقي الفنان أشرف عبد الباقي رامي إمام الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

الليلة، العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده" لـ أشرف عبد الباقي
ads

الأكثر قراءة

كأس إيطاليا، تورينو يتقدم على روما بهدف في الشوط الأول

كأس ملك اسبانيا، ديبورتيفو لاكورونيا وأتلتيكو مدريد يتعادلان سلبيا بالشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

زلزال في"التشكيلية"، وليد قانوش يغادر منصبه وتفويض الوكيل الدائم بصلاحيات الوزير

يبدأ بـ46 جنيها، تعرف على أسعار الزيوت بالمجمعات الاستهلاكية

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخـوان "كيان إرهـابي عالمي"

أجواء باردة وتكاثر للسحب الممطرة واضطراب ملاحة البحر المتوسط، حالة الطقس الآن

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق اليوم الثلاثاء

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة الفجر في المنام وعلاقته بقضاء الديون والتخلص من العقبات

مركز الأزهر للفتوى: النبي وصف محتكر السلع بالملعون (فيديو)

الإفتاء توضح حكم الجمع بين نية صيام كفارة اليمين والتطوع في شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية