أشرف عبد الباقي يحتفل بفيلمه"ده صوت إيه ده" ورامي إمام وهشام ماجد أبرز الحضور (صور)

احتفل الفنان أشرف عبد الباقي بالعرض الخاص لفيلم “ده صوت ايه ده” ويشاركه البطولة محمود ماجد شقيق هشام ماجد وذلك داخل أحد المولات الكبرى بالشيخ زايد.

وحرص على حضور العرض الخاص كل من رامي إمام ومحمد دياب وهشام ماجد لدعم شقيقه محمود.

أغاني الفيلم

وتأتي أغاني الفيلم من ألحان محمد عبد الواحد، وموسيقى محمد نوارة وتدور أحداث الفيلم حول رحلة غنائية مختلفة وجديدة.

ويعد هذا التعاون الرابع بين المخرج محمد ربيع والفنان محمود ماجد بعد سلسلة من الأفلام القصيرة التي حققت انتشارًا واسعًا عبر يوتيوب.

الفنان أشرف عبد الباقي

وكان الفنان أشرف عبد الباقي قد احتفل في وقت سابق بتكريمه بمهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس، حيث نشر عددا من الصور أثناء التكريم، ووجه الشكر لإدارة المهرجان حيث قال: “أشكر رئيس المهرجان جمال ياقوت، ومهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس على تكريمهم لي”.

