مخرج "الساعة التاسعة" بندوة المسرح العربي: دراستي للقانون ساعدتني في فهم النصوص وتحليل الشخصيات

عقدت صباح اليوم الأحد، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، التى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وتستضيفها القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الجاري، الندوة الخامسة من فعاليات المهرجان عن العرض المسرحي القطري «الساعة التاسعة»، وأدارها الكاتب الصحفى يسري حسان.

وقال مخرج العرض المسرحي القطري «الساعة التاسعة» محمد الملا: إن العمل يمثل حالة إنسانية اجتماعية، وأنه وجد داخله صراعا، وتحديا أيضا لهذا الصراع فى تحليل كل شخصية من شخصيات العمل، مضيفا أن وجوده فى هذا المهرجات يحمله مسئولية كبيرة، متمنيا أن يكون على قدر هذه المسئولية.

وأضاف الملا، أنه بدأ المسرح فى عام 2007 بقطر، وبدأ كممثل، ولكنه أحب المسرح بشكل عام بكل عناصره لذا اتجه للإخراج، وهو دائما يبحث عن نفسه فى المسرح، ويسعى للاستفادة من كل الخبرات فى جميع المجالات، لافتا إلى أهمية التجديد الدائم للفنان ومواصلة الإطلاع والتعلم حتى يكون له مكانة وبصمة خاصة فى هذا المجال.

وعن دراسته للقانون واتجاه إلى المسرح رغم اختلاف دراسته، قال إنه عمل بالتمثيل قبل أن يدرس القانون، وأن القانون هو تخصص إنساني جدا، وأفاده فى تفهم عناصر المسرح، كما ساعدته دراسة القانون فى تفهم النصوص وتحليل الشخصيات، وهو دائما يسعى لربط كل شئ يتعلمه فى حياته بالفن.

ووجه فريق العمل الحاضر بالندوة، الفنان فيصل رشيد والفنان حمد عبد الرضا، الشكر لـوزارة الثقافة المصرية، وللهيئة العربية للمسرح، على تنظيم المهرجان والافتتاح المشرف، وما يتضمنه المهرجان من فعاليات عديدة ومتميزة، وتحدثوا عن تجاربهم السابقة.

