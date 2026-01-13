الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بدء تصوير "BLACK PANTHER 3" في يونيو

Black Panther، فيتو
Black Panther، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت  استديوهات مارفل، عن موعد تصوير الجزء الثالث من سلسلة أفلام  "BLACK PANTHER " للمخرج رايان كوجلر.

وحدد مارفل،  شهر يونيو ٢٠٢٦، ليكون موعدا لبدء تصوير “BLACK PANTHER 3”، والذي سيتضم لأول مرة النجم " دينزل واشنطن، ومن المتوقع أن يحمل الفيلم عنوان SHADOWS OF WAKANDA.

ريان كوجلر عن BLACK PANTHER 3: متحمس للغاية لهذا الفيلم

تحدث المخرج والكاتب الأمريكي ريان كوجلر، عن فيلم الجزء الثالث من سلسلة أفلام BLACK PANTHER.

وقال ريان، في تصريحات صحفية،:"أنا متحمس للغاية لهذا الفيلم.. هذه هي الحقيقة... لقد أتيحت لي الفرصة أيضًا للتعبير عن شعور إنساني لا مفر منه، ألا وهو شعور الظلم [في فيلم واكاندا للأبد]".

مفاوضات بين استوديوهات مارفل ودينزل واشنطن لضمه لعام الأبطال الخارقين

وكشفت تقارير صحفية، أن استوديوهات مارفل نجحت في ضم الممثل دينزل واشنطن، لعام مارفل للأبطال الخارقين.

وذكرت التقارير، أن دينزل واشنطن، سيجسد شخصية Magneto، خلال أحداث فيلم "Black Panther 3".

الجزء الثالث لفيلم BLACK PANTHER

وبدأت استديوهات مارفل في إنتاج الجزء الثالث من أفلام السلسلة الشهيرة.

ويعكف المخرج “رايان كوجلير” حاليا، على العمل في مراحل التطوير الأولية للشكل العام الذي سيكون عليه الجزء الثالث.

فيما قال الممثل مايكل بي جوردان مؤدي شخصية Killmonger، والتي ظهرت في الجزء الأول وحققت نجاحا كبيرا، بأنه يتوقع أن يعود مرة آخرى للعمل مع استديوهات مارڤل، وذلك وسط تكهنات بعودته في الجزء الثالث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Black Panther Black Panther الجزء الثالث Black Panther فيلم

مواد متعلقة

مارفل تطرح تريلر فريق XMen الخاص بفيلم Avengers Doomsday

ريان كوجلر عن BLACK PANTHER 3: متحمس للغاية لهذا الفيلم
ads

الأكثر قراءة

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زغلول صيام يكتب: لماذا نحارب المعلق المصري علي محمد علي؟! هل أصبحت محاربة الناجحين إدمانا عند البعض؟!

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

السيسي يوجه بالاستعداد المكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من حياة كريمة

قناة السويس ليست للبيع، خبير اقتصادي يفجّر الجدل حول مقترح تصفير الديون (فيديو)

رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر

وديا، غزل المحلة يفوز على "السرو" استعدادا لمواجهة إنبي بكأس عاصمة مصر

الأهلي يدخل في مفاوضات رسمية لضم مهاجم الترجي الجرجيسي

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم أخذ العمولة على نقل الأموال؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير رؤية خاتم الفضة في المنام وعلاقتها بالحصول على الأموال  الكثيرة

في ذكرى رحيله، "هوفمان" المفكر الألماني المسلم الذي أعاد قراءة الغرب من منظور إسلامي

المزيد
الجريدة الرسمية