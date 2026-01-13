بدء تصوير "BLACK PANTHER 3" في يونيو

18 حجم الخط

أعلنت استديوهات مارفل، عن موعد تصوير الجزء الثالث من سلسلة أفلام "BLACK PANTHER " للمخرج رايان كوجلر.

وحدد مارفل، شهر يونيو ٢٠٢٦، ليكون موعدا لبدء تصوير “BLACK PANTHER 3”، والذي سيتضم لأول مرة النجم " دينزل واشنطن، ومن المتوقع أن يحمل الفيلم عنوان SHADOWS OF WAKANDA.

ريان كوجلر عن BLACK PANTHER 3: متحمس للغاية لهذا الفيلم

تحدث المخرج والكاتب الأمريكي ريان كوجلر، عن فيلم الجزء الثالث من سلسلة أفلام BLACK PANTHER.

وقال ريان، في تصريحات صحفية،:"أنا متحمس للغاية لهذا الفيلم.. هذه هي الحقيقة... لقد أتيحت لي الفرصة أيضًا للتعبير عن شعور إنساني لا مفر منه، ألا وهو شعور الظلم [في فيلم واكاندا للأبد]".

مفاوضات بين استوديوهات مارفل ودينزل واشنطن لضمه لعام الأبطال الخارقين

وكشفت تقارير صحفية، أن استوديوهات مارفل نجحت في ضم الممثل دينزل واشنطن، لعام مارفل للأبطال الخارقين.

وذكرت التقارير، أن دينزل واشنطن، سيجسد شخصية Magneto، خلال أحداث فيلم "Black Panther 3".

الجزء الثالث لفيلم BLACK PANTHER

وبدأت استديوهات مارفل في إنتاج الجزء الثالث من أفلام السلسلة الشهيرة.

ويعكف المخرج “رايان كوجلير” حاليا، على العمل في مراحل التطوير الأولية للشكل العام الذي سيكون عليه الجزء الثالث.

فيما قال الممثل مايكل بي جوردان مؤدي شخصية Killmonger، والتي ظهرت في الجزء الأول وحققت نجاحا كبيرا، بأنه يتوقع أن يعود مرة آخرى للعمل مع استديوهات مارڤل، وذلك وسط تكهنات بعودته في الجزء الثالث.

