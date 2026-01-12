العثور على رضيع بجوار مسجد في كرداسة

18 حجم الخط

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات العثور على، رضيع حديث الولادة، بجوار أحد المساجد في دائرة مركز شرطة كرداسة، ويفحص كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مكان العثور على الرضيع لتحديد هوية المتهم الذي قام بالقائه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

البداية كان بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على طفل في كرداسة، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وعثر على طفل حديث الولادة، وذكر عامل أنه أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر، عثر على رضيع بداخل كرتونة بمحيط المسجد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

القبض على المتهمين بتحطيم محطة بنزين في العجوزة

وعلى جانب آخر، كانت قد نجحت كاميرات المراقبة بمحطة بنزين بمنطقة العجوزة ، في رصد مجموعة من المتهمين الذين قاموا بتحطيم المحطة، ما مكن قوات الأمن من تحديد هويتهم والقبض عليهم.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا يفيد تحطيم عدد من الأشخاص لـمحطة بنزين بمنطقة العجوزة، فتوجهت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المحطة ومحيطها، ما أسفر عن تحديد هوية المتهمين.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مع صاحب المحطة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

