الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يصدر قرارًا بتكليف نواب جدد لرؤساء المناطق الصناعية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
18 حجم الخط
ads

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا إداريًا بتكليف عدد من القيادات الجديدة لتولي مناصب نواب رؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة، في إطار خطة المحافظة لدعم وتطوير الأداء الإداري وتعزيز كفاءة العمل داخل المناطق الصناعية. 

النواب الجدد 

وشمل القرار تكليف إسراء عبد التواب نصر الدين بتولي منصب نائب رئيس المنطقة الصناعية بجرزا، وذلك بعد خبرتها السابقة بالعمل في الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط، حيث اكتسبت خبرة عملية في الإدارة المحلية وخدمة المواطنين.

كما تضمن القرار تكليف محمد عبد التواب محمد إبراهيم بمنصب نائب رئيس المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد، بعد عمله سابقًا في الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، وهو ما يؤهله للمساهمة في دفع عجلة التنمية الصناعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالمنطقة.

وأكدت محافظة الجيزة أن هذه القرارات تأتي ضمن توجهات الدولة نحو تطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءة القيادات التنفيذية، بما يسهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار ودعم الاقتصاد المحلي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ الجيزة عادل النجار المناطق الصناعية بالجيزة المنطقة الصناعية بجرزا المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد قرارات محافظ الجيزة قيادات محلية جديدة التنمية الصناعية

مواد متعلقة

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

طلاب الصف الثاني الثانوي: الامتحانات سهلة وورقة المفاهيم ساعدتنا بنسبة 30٪ (فيديو)

طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالجيزة يؤدون اليوم امتحان العلوم

طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي يؤدون اليوم امتحان اللغة الإنجليزية بالجيزة

أخبار مصر اليوم: انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالقاهرة والجيزة.. افتتاح معرض "أسواق اليوم الواحد" بالمنيا.. وغلق كلي مؤقت للطريق الدائري «القوس الغربي» لمدة 21 يومًا

محافظة الجيزة: غلق كلي مؤقت للطريق الدائري«القوس الغربي» لمدة 21 يومًا

وزيرة التنمية المحلية تتفقد مصنع الخانكة لإنتاج الوقود البديل من المخلفات

طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة عن امتحان العربي: سهل وخالٍ من التعقيد (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

كأس عاصمة مصر، ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام زد

هشام بدوي الأبرز، أسماء المعينين في مجلس النواب 2026

أول تعليق من الدكتور صلاح فوزي عقب تعيينه بمجلس النواب

بعد تعيينه بالنواب، المستشار عادل فهيم عزب من ساحات القضاء إلى تمثيل مصالح الشعب

أسماء المعينين في مجلس النواب بقرار جمهوري.. سامح شكري وهشام بدوي وصلاح فوزي و14 سيدة الأبرز.. الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة ضمن القائمة

وزيران وداعية معروف وفقيه دستوري ورئيس جهاز رقابي، أبرز المعينين في مجلس النواب 2026

المتأهلون إلى نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 يملكون دستة ألقاب قارية

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا العم في المنام وعلاقتها بأخبار سعيدة قادمة

كيف استقبل الأنبياء رسول الإسلام في رحلة المعراج، وماذا قالوا له؟

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

المزيد
الجريدة الرسمية