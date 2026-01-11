محافظ الجيزة يصدر قرارًا بتكليف نواب جدد لرؤساء المناطق الصناعية

18 حجم الخط

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا إداريًا بتكليف عدد من القيادات الجديدة لتولي مناصب نواب رؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة، في إطار خطة المحافظة لدعم وتطوير الأداء الإداري وتعزيز كفاءة العمل داخل المناطق الصناعية.

النواب الجدد

وشمل القرار تكليف إسراء عبد التواب نصر الدين بتولي منصب نائب رئيس المنطقة الصناعية بجرزا، وذلك بعد خبرتها السابقة بالعمل في الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط، حيث اكتسبت خبرة عملية في الإدارة المحلية وخدمة المواطنين.

كما تضمن القرار تكليف محمد عبد التواب محمد إبراهيم بمنصب نائب رئيس المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد، بعد عمله سابقًا في الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، وهو ما يؤهله للمساهمة في دفع عجلة التنمية الصناعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالمنطقة.

وأكدت محافظة الجيزة أن هذه القرارات تأتي ضمن توجهات الدولة نحو تطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءة القيادات التنفيذية، بما يسهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار ودعم الاقتصاد المحلي.



