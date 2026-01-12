إدوارد يرفض عودة لاعب نادي الزمالك للتدريبات

18 حجم الخط

قال الإعلامي خالد الغندور إن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، رفض عودة أحمد حمدي للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، رغم طلب معتمد جمال المدير الفني المؤقت للفريق الأول إعادة اللاعب وانتهاء العقوبة الموقعة عليه، والتي ينفذها بالتدريب الفردي داخل مقر النادي بميت عقبة.

جون إدوارد يرفض مشاركة أحمد حمدي في التدريبات

أضاف الغندور: "معتمد جمال قد طالب بعودة اللاعب للتدريب الجماعي على استاد الكلية الحربية، خاصة في ظل معرفته الجيدة بإمكانيات أحمد حمدي، بعدما سبق وأن تدرب اللاعب تحت قيادته في منتخبات الناشئين والشباب، حيث يثق المدير الفني في قدراته الفنية وإمكانية الاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة".

تابع الغندور: "جون إدوارد يتمسك حتى الآن بموقفه الرافض لعودة اللاعب، ليظل ملف أحمد حمدي معلقًا دون حسم، مع استمرار تجميده والتزامه بخوض التدريبات بشكل فردي داخل مقر النادي".

واختتم: "أحمد حمدي يتواجد فى مقر النادي وينفذ التدريبات الفردية،المكلف بها من خلال إبلاغه بالمواعيد المحددة لها".

جلسة بين الزمالك وحسام عبد المجيد للتجديد

وأكد الغندور أن هناك رغبة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بعقد جلسة مع حسام عبد المجيد لتجديد عقده عقب انتهاء منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال الغندور: "الإدارة حريصة على استمرار اللاعب ولكن في نفس الوقت لا تمانع من احترافه حال وصول عرضا مناسب له خلال الفترة المقبلة".

