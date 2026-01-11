الأحد 11 يناير 2026
سقوط عصابة تزوير الشهادات الدراسية والأختام الحكومية فى السلام

نجح ضباط مباحث الأموال العامة ، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير الشهادات الدراسية والأختام الحكومية بمدينة السلام.

سقوط عصابة تزوير الشهادات الدراسية والأختام الحكومية فى السلام 
سقوط عصابة تزوير الشهادات الدراسية والأختام الحكومية فى السلام 

إعلان على مواقع التواصل قاد لنهاية شخصين تخصصا فى تزوير المحررات 

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الجرائم المنظمة عن قيام شخصين – لهما معلومات جنائية ومقيمين بمحافظتي القاهرة وسوهاج – بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، خاصة الشهادات الدراسية، لاستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين، مع الترويج لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سقوط عصابة تزوير الشهادات الدراسية 

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهما بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وبحوزتهما 5 هواتف محمولة تحوي دلائل على نشاطهما الإجرامي.

وعند مواجهتهما، أقر المتهمان بممارستهما النشاط الإجرامي كما ورد في التحريات.

واتخذت الأجهزة المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

