صور منطقة حساسة لزميله أثناء النوم، ضبط عامل متهم بنشر فيديو مسيء لصديقه انتقامًا منه بالواحات

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة من ضبط عامل بتهمة تصوير زميله أثناء نومه ونزع بنطاله، وتصوير منطقة حساسة من جسمه، ثم نشر الفيديو على أهالي بلدته انتقامًا منه.

وجاء ذلك بعد تلقي مدير أمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء هاني شعراوي، يفيد بتقدم مزارع بصحبة نجله – عامل بالمزرعة يبلغ من العمر 15 سنة – بموجب محضر إلى مكتب رئيس قطاع أكتوبر، العميد أحمد نجم، يتضرر فيه من زميلهما في المزرعة لقيام الأخير بتصويره أثناء نومه ونشر الفيديو.

وكشفت التحريات أن المتهم ارتكب الجريمة بهدف تشويه سمعة المجني عليه بعد انتشار إشاعات بأنه شاذ جنسيًا.

وعلى الفور، أصدر العميد أحمد نجم، رئيس قطاع أكتوبر، تعليماته بالقبض على المتهم، وتم ضبطه بمعرفة المقدم مصطفى فودة، رئيس مباحث الواحات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وجارٍ عرضه عليها لاستكمال الإجراءات.



ضبط ربة منزل وعشيقها بتهمة قتل زوجها والتخلص من جثته في الشارع بأكتوبر

وعلى جانب آخر، كانت قوات البحث الجنائي بـ مديرية أمن الجيزة نجحت في القبض على ربة منزل وعشيقها، المتهمين بقتل زوج الأولى، بائع متجول يبلغ من العمر 40 عامًا، وإلقاء جثته في الشارع بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

جاء ذلك عقب جهود مكثفة لفرق البحث في فك لغز العثور على المجني عليه، حيث تم فحص كاميرات المراقبة وتحليل التحريات، مما أسفر عن تحديد هوية المجني عليه وكشف تورط زوجته البالغة من العمر 35 عامًا وعشيقها، 45 عامًا، في ارتكاب الجريمة.

ونجحت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في القبض على ربة منزل وعشيقها، المتهمين بقتل زوج الأولى، بائع متجول يبلغ من العمر 40 عامًا، وإلقاء جثته في الشارع بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين اتفقا على التخلص من المجني عليه بدافع ارتباطهما معًا، حيث ارتكبوا الجريمة داخل مسكنه، ثم قاما بنقل الجثمان وإلقائه في الشارع لإخفاء معالم الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بالواقعة، وانتقلت إلى مكان البلاغ، حيث تبين وجود آثار اعتداء على الجثمان.

وبالتحري وفحص كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المجني عليه وكشف تورط زوجته البالغة من العمر 35 عامًا وعشيقها، 45 عامًا، في ارتكاب الجريمة.

وعقب مواجهة المتهمين، اعترف كلاهما بارتكاب الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وضبطهما لتقديمهما للنيابة العامة، التي باشرت التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.