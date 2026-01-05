ضبط متهم بالدجل والترويج لنفسه عبر فيس بوك في أطفيح

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط شخص بتهمة ممارسة أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية بدائرة مركز شرطة أطفيح.



وذلك عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



نصب على السيدات بزعم فك أعمال السحر

وعلي جانب آخر تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب، من ضبط دجال الدقى؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على السيدات بزعم قدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والشعوذة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية -مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال ادعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وبحوزته (بعض الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى - هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.